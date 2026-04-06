Bảo hiểm bếp gas, xu hướng mới trong lựa chọn thiết bị nhà bếp an toàn

(VTC News) -

Tuy nhiên, trong bối cảnh các rủi ro liên quan đến thiết bị gas vẫn luôn tiềm ẩn, cách tiếp cận này đang dần bộc lộ những hạn chế - đặc biệt khi yếu tố an toàn và trách nhiệm của nhà sản xuất chưa được đặt đúng vị trí.

Đáng chú ý, thương hiệu như SAKURA đang bắt đầu thay đổi cách tiếp cận khi không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn đưa ra các cơ chế bảo vệ cụ thể như bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm cho bếp gas và van gas với hạn mức lên đến 3 tỷ đồng mỗi năm.

Bảo hiểm bếp gas của thương hiệu SAKURA đang được quảng bá rộng rãi ở các tuyến đường lớn tại TP.HCM

Quyết định nhanh, rủi ro “ẩn”, góc khuất ít ai để ý khi chọn bếp gas

Thực tế cho thấy, việc chọn bếp gas của nhiều gia đình vẫn mang tính cảm tính: chỉ cần phù hợp về giá, mẫu mã là có thể đưa ra quyết định khá nhanh. Tuy nhiên, cách lựa chọn này lại nhiều rủi ro tiềm ẩn bởi những yếu tố quan trọng như độ an toàn hay chất lượng linh kiện bên trong không thể đánh giá bằng mắt thường.

Các sự cố liên quan đến bếp gas thường không đến từ những lỗi dễ nhận biết, mà xuất phát từ những vấn đề “ẩn” như rò rỉ khí, lỗi kỹ thuật trong quá trình sử dụng hoặc sự xuống cấp của thiết bị theo thời gian. Khi đó, thiệt hại không chỉ dừng lại ở tài sản mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người sử dụng mà không phải ai cũng có sẵn cơ chế bảo vệ phù hợp để giảm thiểu rủi ro.

SAKURA và cách tiếp cận rõ ràng về trách nhiệm sản phẩm

Trong bối cảnh đó, SAKURA lựa chọn hướng đi cụ thể hơn khi triển khai bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm cho toàn bộ dòng bếp gas và van gas lưu hành tại Việt Nam, với đơn vị bảo hiểm là PJICO. Theo đó, bảo hiểm này được thiết kế nhằm bảo vệ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong trường hợp sản phẩm phát sinh lỗi kỹ thuật và gây thiệt hại cho bên thứ ba trong quá trình sử dụng đúng cách.

Khi sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện chi trả cho các thiệt hại phát sinh, bao gồm những tổn thất liên quan đến con người như tai nạn, thương tích hoặc vấn đề sức khỏe; các thiệt hại về tài sản như cháy nổ hoặc hư hỏng vật chất; đồng thời hỗ trợ cả chi phí pháp lý, tố tụng theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Minh bạch phạm vi - yếu tố then chốt tạo niềm tin

Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách của SAKURA là việc làm rõ phạm vi áp dụng ngay từ đầu nhằm tránh những hiểu nhầm phổ biến. Cụ thể, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm không phải là bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho người tiêu dùng, đồng thời cũng không áp dụng trong các trường hợp sản phẩm bị sử dụng sai cách, sai mục đích hoặc ngoài thời hạn bảo hiểm.

Việc minh bạch này giúp người tiêu dùng hiểu đúng bản chất của chính sách: đây là cơ chế bảo vệ trong trường hợp lỗi phát sinh từ sản phẩm, thay vì là một hình thức bảo hiểm toàn diện cho mọi tình huống. Chính sự rõ ràng này lại trở thành yếu tố quan trọng trong việc xây dựng niềm tin của thương hiệu SAKURA.

“Hữu hình hóa” cam kết an toàn bằng con số cụ thể

Không dừng lại ở thông điệp, SAKURA còn cụ thể hóa cam kết của mình bằng các mức bồi thường rõ ràng. Với tổng hạn mức lên đến 3 tỷ đồng mỗi năm, trong đó mức chi trả tối đa cho thiệt hại về người là 500 triệu đồng mỗi trường hợp, về tài sản là 500 triệu đồng mỗi vụ, chính sách này giúp người tiêu dùng có thể hình dung cụ thể hơn về giá trị bảo vệ mà họ nhận được.

Trong bối cảnh nhiều sản phẩm trên thị trường có sự tương đồng về thiết kế và tính năng, những yếu tố “phía sau” như mức độ bảo vệ và trách nhiệm pháp lý đang dần trở thành điểm khác biệt mang tính quyết định.

Từ một chính sách đến xu hướng mới của thị trường

Trên thực tế, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm không phải là khái niệm mới trên thế giới, nhưng vẫn còn khá mới mẻ trong ngành thiết bị nhà bếp tại Việt Nam. Việc SAKURA tiên phong triển khai có thể được xem là một tín hiệu cho thấy thị trường đang dần dịch chuyển theo hướng đề cao trách nhiệm và minh bạch hơn. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các yếu tố an toàn, những tiêu chí như bảo hiểm sản phẩm trở thành một phần trong tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm bếp gas.

Với việc đưa bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm vào các dòng bếp gas và van gas, SAKURA không chỉ bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho người tiêu dùng, mà còn góp phần định hình lại cách thị trường nhìn nhận về tiêu chuẩn an toàn. Và trong bối cảnh những rủi ro “không nhìn thấy” vẫn luôn tồn tại, việc lựa chọn một sản phẩm đi kèm với cơ chế bảo vệ rõ ràng có thể sẽ không còn là yếu tố cộng thêm — mà trở thành điều cần thiết trong mỗi gia đình.