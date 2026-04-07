Bà xã 'Tôn Ngộ Không': 38 năm viên mãn dù chưa một lần mặc váy cưới

(VTC News) -

Bộ phim Tây du ký (1986) không chỉ đưa Lục Tiểu Linh Đồng trở thành biểu tượng màn ảnh mà còn là nơi giúp ông tìm được hạnh phúc. Bạn đời của Lục Tiểu Linh Đồng là nữ diễn viên Vu Hồng. Câu chuyện tình yêu của nam nghệ sĩ và vợ bắt đầu cùng hợp tác trong tác phẩm truyền hình nổi tiếng.

Nên duyên nhờ "Tây du ký"

Vu Hồng xuất thân là diễn viên của một đoàn nghệ thuật. Sau đó, bà gia nhập Trung tâm sản xuất phim truyền hình Trung Quốc với vai trò trợ lý đạo diễn.

Năm 1983, đạo diễn Dương Khiết đưa Vu Hồng đến trường quay để đảm nhận vị trí thư ký cho đoàn phim Tây du ký. Ngoài vai trò thư ký trường quay, Vu Hồng còn đóng một số vai nhỏ trong phim như nữ sứ giả ngoại quốc, hoàng hậu Thiên Trúc…

Vu Hồng và Lục Tiểu Linh Đồng nên duyên từ bộ phim "Tây du ký".

Thời điểm đó, Vu Hồng được nhận xét là xinh đẹp lại ăn nói lanh lợi nên được mọi người dễ mến. Cũng vì thế, chàng diễn viên thủ vai Tôn Ngộ Không phải lòng người đẹp từ lúc nào không hay.

Tuy nhiên, cặp đôi quyết định giấu kín tình cảm vì không muốn làm ảnh hưởng của đoàn phim. Hai người nhờ "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa tạo điều kiện để bí mật hẹn hò. Năm 1985, khi Lục Tiểu Linh Đồng gặp tai nạn, Vu Hồng ân cần đến bệnh viện để chăm sóc cho ông. Cảm động trước tấm lòng của Vu Hồng, Lục Tiểu Linh Đồng công khai mối quan hệ của hai người và được mọi người trong đoàn phim chúc phúc.

Sau Tây du ký, Vu Hồng tiếp tục tham gia sản xuất các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Bí thư tỉnh ủy, Câu chuyện cũ của ông già...

Gần 4 thập kỷ viên mãn dù chưa đám cưới

Năm 1988, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng quyết định kết hôn. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức hôn lễ của hai người không thể thực hiện vì Lục Tiểu Linh Đồng bị điều động gấp sang Singapore quảng bá cho bộ phim Tây du ký. Dù vậy, họ quyết định không thay đổi ngày cưới mà tổ chức theo cách đặc biệt.

Trong lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 6 tại Bắc Kinh, thay vì công bố giải thưởng, người chủ trì chương trình lại thông báo: "Hôm nay, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng chính thức kết hôn".

Cùng lúc đó ở Singapore, trong hội trường quảng bá cho bộ phim Tây Du Ký, nam diễn viên thủ vai Sa Tăng tuyên bố với mọi người: "Hôm nay, ngay lúc này, sư huynh Tôn Ngộ Không của tôi đang làm lễ kết hôn".

Cả hai chưa có một đám cưới trọn vẹn.

Chính vì vậy, bản thân Lục Tiểu Linh Đồng luôn cảm thấy có lỗi và mắc nợ bà xã. Ông buồn vì không cho Vu Hồng được một lần diện váy cưới hay có một hôn lễ thực sự.

Lục Tiểu Linh Đồng tâm sự luôn trân trọng người bạn đời bởi bà chính là hậu phương vững chắc, giúp ông thành công như ngày hôm nay và có đủ sức mạnh theo đuổi nghiệp diễn nhiều khó khăn.

Đến nay, hai nghệ sĩ đã ở bên nhau 38 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới chính thức. Cặp đôi đón con gái duy nhất chào đời vào năm 1990. Được biết, con gái của hai ngôi sao nổi tiếng chưa lập gia đình, đang sống và làm việc tại Canada.

Lục Tiểu Linh Đồng ít công khai hình ảnh con gái nhưng giới truyền thông cho hay, con gái của ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp không kém các diễn viên trẻ. Trong loạt ảnh hiếm hoi công khai vào năm 2019, con gái của Lục Tiểu Linh Đồng - Chương Đồng Đồng khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc thuần khiết, đôi mắt to, mũi nhỏ xinh và gương mặt thanh tú kế thừa từ cha mẹ.

Dù là một ngôi sao nổi tiếng nhưng Lục Tiểu Linh Đồng sống khá giản dị. Hai vợ chồng ngôi sao nổi tiếng đang sống tại một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng hạnh phúc bên nhau gần 4 thập kỷ.

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường khoe ảnh đi du lịch cùng nhau và vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, nam diễn viên đều không quên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên bà xã, kèm theo những lời chúc ngọt ngào đầy yêu thương.