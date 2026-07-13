(VTC News) -

Ăn hạt mít luộc có tác dụng gì?

Chúng ta biết rằng, mít là một trong những loại trái cây lớn nhất trên thế giới, nó cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Điều đáng ngạc nhiên là hạt của chúng rất giàu thiamin, riboflavin giúp biến thức ăn thành năng lượng và giữ cho đôi mắt, da, tóc và sức khỏe của bạn luôn được khỏe mạnh.

Hỗ trợ cung cấp năng lượng và duy trì khối cơ

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời DS Hoàng Thu cho biết, protein là một trong những thành phần dinh dưỡng nổi bật trong hạt mít. Đây là dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng, phục hồi và duy trì các mô trong cơ thể, đặc biệt là cơ bắp.

Bên cạnh đó, protein còn giúp kéo dài cảm giác no sau bữa ăn, từ đó hạn chế việc ăn vặt hoặc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng.

Điều này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh. Ngoài protein, lượng carbohydrate trong hạt mít cũng góp phần cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày.

Có lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Theo quan niệm Đông y, tỳ vị khỏe mạnh giúp cơ thể hấp thu và vận chuyển dưỡng chất hiệu quả. Hạt mít có vị ngọt, tính bình nên được cho là có tác dụng hỗ trợ tỳ vị, giảm cảm giác đầy bụng, ăn uống kém.

Ăn hạt mít luộc rất tốt cho sức khỏe

Theo dinh dưỡng hiện đại, hạt mít giàu chất xơ và tinh bột kháng. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ táo bón. Trong khi đó, tinh bột kháng hoạt động tương tự như chất xơ hòa tan khi đi qua đường tiêu hóa.

Các nghiên cứu cho thấy tinh bột kháng là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với hệ vi sinh vật đường ruột. Khi được các lợi khuẩn lên men trong đại tràng, tinh bột kháng tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có lợi cho sức khỏe đường ruột và chức năng tiêu hóa. Vì vậy, bổ sung hạt mít ở mức độ hợp lý có thể góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chống thiếu máu

Hạt mít rất giàu sắt, một thành phần quan trọng của hemoglobin. Hạt mít tốt cho người bị thiếu máu, chúng giúp điều trị thiếu máu và ngăn ngừa một số rối loạn về máu, đồng thời chống lại sự suy nhược, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt liên tục.

Chúng cũng làm tăng sản xuất các tế bào hồng cầu, do đó tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật.

Tăng cường hệ miễn dịch

Báo Lao động dẫn nguồn trang Stylecraze cho biết, hạt mít có thể tăng cường hệ miễn dịch. Chúng có tác dụng kháng khuẩn trên cơ thể, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn. Chúng còn chứa hàm lượng kẽm nhất định, giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy chức năng miễn dịch tốt hơn.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Hạt mít chứa canxi giúp thúc đẩy xương khỏe mạnh. Chúng chứa nhiều kali, giúp xây dựng và tăng cường xương. Hàm lượng kali có trong hạt mít còn giúp giảm rủi ro liên quan đến huyết áp, rối loạn thận.

Chống nếp nhăn

Các chất chống ôxy hóa trong mít có thể chống lại các gốc tự do gây lão hóa sớm, do đó làm giảm nếp nhăn. Bạn cần xay hạt mít với sữa cho đến khi được hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp này lên mặt thường xuyên có thể giúp cải thiện đi nếp nhăn trên mặt.

Tăng cường sự phát triển của tóc

Chúng còn có tác dụng ngăn ngừa tóc dễ gãy. Các protein phong phú trong hạt cũng giúp tăng cường sức khỏe của tóc.

Chất sắt trong hạt giúp tăng cường lưu thông máu đến da đầu, và đây là một cách khác mà chúng góp phần giúp tóc khỏe mạnh. Đồng thời, hạt mít cũng giúp giảm căng thẳng tinh thần vì chúng rất giàu protein và các vi chất dinh dưỡng khác. Điều này có thể hạn chế tóc rụng, vì căng thẳng là một nguyên nhân khác khiến tóc yếu.