4 người chết bất thường trong căn nhà ở Gia Lai: Các thi thể bị cháy

Ngày 11/4, Công an xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết, 4 nạn nhân tử vong bất thường trong một căn nhà trên địa bàn đã được xác định danh tính, gồm: Bà Trần Thị Đ. (sinh năm 1963), con gái bà Đ. là chị Trần Thị C. (sinh năm 1989) và hai cháu ngoại là Ngô Xuân H. (sinh năm 2011), Ngô Xuân H. (sinh năm 2011).

Ngôi nhà của bà Đ. - nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 10/4, ông Trần Quốc Thiện (anh ruột bà Đ.) đến nhà em gái thì phát hiện 4 người thân đã mất trong nhà, thi thể bị cháy.

Ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, cho biết căn nhà nằm ven bờ suối, tách biệt khu dân cư. Khoảng hơn 4h cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn tại khu vực này, đến chiều thì phát hiện sự việc.

Căn nhà rộng khoảng 50m², nằm ở khu vực thưa dân, cách nhà gần nhất khoảng 100m. Bên ngoài căn nhà không ghi nhận dấu hiệu cháy rõ ràng.

Theo chính quyền địa phương, chị Trần Thị C. làm công nhân gần nhà. Sau khi ly hôn, chị đưa hai con về sống cùng mẹ. Bà Đ. làm ruộng và chăm sóc hai cháu. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.