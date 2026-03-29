4 cán bộ thú y bị khởi tố trong đường dây tiêu thụ gần 300 tấn heo dịch bệnh

(VTC News) -

Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Đồng thời, cơ quan công an ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan công an khởi tố Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (SN 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, Nam Phù, Hà Nội). Lò mổ này cung cấp lượng thịt heo lớn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố.

Quá trình kiểm tra phát hiện Hiền đã giết mổ heo mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom heo bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đối tượng móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép heo bệnh, thậm chí heo đã chết được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.