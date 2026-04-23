Ý nghĩa đặc biệt tên tuyển thủ U17 Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam

Trong hiệp 2 ở trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia tại vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland tung vào sân một cầu thủ có cái tên rất đặc biệt: Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Chàng trai trẻ sinh năm 2009 chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện TDTT II Ninh Bình.

Trong quãng thời gian có mặt trên sân, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam mang đến màn trình diễn tốt nhờ tinh thần nhiệt huyết và bộ kĩ năng ấn tượng. Tuy nhiên, chính cái tên đặc biệt ấy với 5 chữ vẫn là điều khiến người hâm mộ tò mò hơn cả. Trước đây, bóng đá Việt Nam chưa từng ghi nhận một cầu thủ nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia sở hữu cái tên dài như vậy.

Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam là cái tên thú vị trong đội hình U17 Việt Nam.

Theo giải thích từ phía chính gia đình, cái tên Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam được bố của cầu thủ này - anh Nguyễn Văn Đại đặt với nhiều ý nghĩa đặc biệt. Anh Đại là cầu thủ chơi bóng đá "phủi" nối tiếng ở Hà Nam (cũ). Tình yêu với bóng đá và Tổ quốc thôi thúc anh muốn đặt tên con trai phải có cái gì đó "độc lạ".

Cậu con trai cả được anh Đại đặt tên là Nguyễn Hiệp Milan bởi anh là cổ động viên trung thành của AC Milan. Trước đây, Milan từng tập bóng đá chuyên nghiệp nhưng đã dừng lại khi không còn cảm thấy phù hợp.

Cậu con trai thứ hai được người cha đặt cái tên nhiều ý nghĩa hơn: Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Cụ thể, cái tên mang ý nghĩa rằng Việt Nam rộng lớn và sống luôn nghĩa hiệp. Cuối cùng, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam dường như đang đi đúng con đường mà gia đình mong muốn. Cậu trở thành đội trưởng của U17 Nam Định trước khi có suất ở U17 Việt Nam.