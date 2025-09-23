Xem trực tiếp Liverpool vs Southampton, Cúp Liên đoàn Anh 2025 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận Liverpool đấu với Southampton ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2025-2026 diễn ra lúc 2h ngày 24/9. Bản quyền phát sóng Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) hiện chưa có tại Việt Nam. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu Liverpool vs Southampton.

Liverpool thể hiện phong độ xuất sắc trong giai đoạn đầu mùa giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot đạt tỷ lệ thắng 100% sau 6 trận đấu đầu tiên ở giải Ngoại Hạng Anh và UEFA Champions League.

Liverpool đấu với Southampton ở Cúp Liên đoàn Anh.

Đội chủ sân Anfield giành chiến thắng 4 trận đấu liên tiếp với cách biệt chỉ 1 bàn. Trong đó, có 3 trận Liverpool ghi bàn quyết định sau phút 80. Tuy nhiên, điều đó không nói lên rằng phong độ của nhà vô địch giải Ngoại Hạng Anh không tốt. Trái lại, những chiến thắng này chứng minh sức mạnh của Liverpool.

Hàng tấn công của Liverpool đủ khả năng gây sức ép liên tục để khoan thủng những hàng phòng ngự lùi sâu được tổ chức dày đặc. Điều đáng chú ý là Liverpool vẫn chưa sử dụng Alexander Isak ở trạng thái tốt nhất. Ở trận đấu với Southampton, ngôi sao người Thụy Điển nhiều khả năng sẽ có dịp trổ tài, đồng thời thể hiện sự dồi dào về chất lượng và số lượng của hàng công đội bóng.

Chạm trán Liverpool trên sân Anfield là thử thách quá khó đối với Southampton. Sau khi xuống hạng, đội bóng này chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng. Southampton không đạt phong độ tốt ở EFL Championship (giải hạng 2 của bóng đá Anh), chỉ giành được 1 chiến thắng sau 6 trận đấu.

Trước sức mạnh của Liverpool - kể cả khi sử dụng đội hình dự bị, Southampton khó tạo nên bất ngờ. Nhiều khả năng đây là trận thắng đậm của đại diện giải Ngoại Hạng Anh.