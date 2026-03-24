Xe tải lật chắn ngang đường, đèo B40 ở Lâm Đồng tê liệt nhiều giờ

(VTC News) -

Khoảng 13h30 ngày 24/3, trên tỉnh lộ 725 đoạn qua đèo B40 thuộc địa phận xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng)xảy ra vụ lật xe tải khiến giao thông bị gián đoạn nhiều giờ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải di chuyển qua đèo B40 (chưa rõ danh tính người điều khiển), khi vào khúc cua gấp đã bị lật nghiêng, chắn ngang mặt đường.

Xe tải gặp nạn bị hư hỏng nặng, may mắn không có thương vong về người. Vụ tai nạn khiến tuyến đường 725 đoạn qua đèo B40 ách tắc, một số phương tiện khi nắm tình hình đã di chuyển theo lộ trình khác.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải phóng được một phần đường, các phương tiện có thể đi lại một chiều qua khu vực này.

Đèo B40 dài hơn 10km, nối từ xã Bảo Lâm 5 qua đèo Con Ó đến khu vực Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng), kết nối với quốc lộ 20 và quốc lộ 28. Tuyến đường có nhiều khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trong những dịp lễ, tết khi đèo Bảo Lộc cấm xe tải trọng lớn, các phương tiện thường đi theo hướng đường 725 qua đèo B40.

Trước đó, khoảng 16h25 ngày 26/2, trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe bồn, xe tải và ô tô con.

Vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng dầu biển số 60H-216.41 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Khi đến khúc cua tại Km102 trên đèo Bảo Lộc, xe bồn va chạm với ô tô 4 chỗ mang biển số TP.HCM chạy cùng chiều phía trước.

Lực va mạnh khiến ôtô con bị đẩy về phía trước, tiếp tục tông vào xe tải đông lạnh đang đi cùng chiều.

Cú tông này cũng rất mạnh, khiến ô tô con bị kẹp giữa xe bồn và xe tải, dập nát phần đầu và đuôi.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc, khu vực đèo Bảo Lộc có mưa lớn kéo dài khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng đến hiện trường để điều tiết giao thông.