Xe máy va chạm xe khách trên Quốc lộ 1, 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 22/3, trên Quốc lộ 1 đoạn Km1668+400 qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 69B-007.79 di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa điểm trên là điểm mở dải phân cách cứng giữa đường thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 86B2-458.xx. Trên xe máy có một người đàn ông và một người phụ nữ.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy nằm dưới gầm phía trước xe khách. Hai người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Sông Lũy có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 28/2, lãnh đạo xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h15 cùng ngày, tại km 91+900 trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Đạ Huoai 2).

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 49H-012.31 kéo theo rơ moóc 49R-004.59 do ông Lương Quốc Việt (51 tuổi, trú xã Đức Trọng, Lâm Đồng) cầm lái di chuyển theo hướng TP.HCM đi Đà Lạt.

Khi xe đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 49G1-605.72 do anh Dương Tuấn Anh (31 tuổi, trú phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cầm lái, chở theo chị Vũ Thị Hoàng T. (30 tuổi, trú xã Hòa Ninh, Lâm Đồng), đang đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ, anh Tuấn Anh bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng liên quan đến tai nạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trước đó, ngày 26/2, tại km29+300 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, liên tiếp xảy ra 3 vụ va chạm giao thông.

Tại hiện trường 3 vụ va chạm có 2 xe khách chắn ngang mặt đường. Ô tô 7 chỗ biến dạng phần đầu. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc không thể di chuyển qua khu vực xảy ra tai nạn, giao thông ùn ứ kéo dài.