Xã Phượng Dực tổ chức lễ An vị tượng Thành hoàng làng – Thái sư Đào Cam Mộc

(VTC News) -

Ngày 7/3/2026, tại thôn Đào Xá, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ An vị tượng Thành hoàng làng – Thái sư, Á vương Đào Cam Mộc. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của đông đảo nhân dân địa phương. Hiện nay, tại Đào Xá có 11 chi họ Đào sinh sống, chiếm phần đông trong cộng đồng dân cư của làng.

Chủ tế đọc Chúc văn tế.

Theo thần tích, làng Đào Xá được khai canh lập ấp cách đây hơn 1.000 năm. Tương truyền, Thái sư – Á vương Đào Cam Mộc (945–1015) đã đưa 38 người về khai khẩn đất đai, mở mang xóm làng sau khi trải qua nhiều năm phò tá các triều đại: theo vua Đinh dẹp loạn, giúp vua Lê giữ yên bờ cõi và phò giúp triều Lý vì giang sơn xã tắc.

Tham dự buổi lễ có đại diện chính quyền địa phương: UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ xã, các bậc cao niên, đông đảo nhân dân cùng những người con Đào Xá đang sinh sống xa quê trở về dự lễ. Sự kiện cũng có sự hiện diện của một số nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử như Tiến sĩ Thang Văn Phúc – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ - Nguyên Viện Trưởng Viện Sử học, TS Lê Quang Chắn cùng các thành viên Viện Sử học.

Tiến sĩ Thang Văn Phúc – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ - phát biểu.

Về phía dòng họ Đào Việt Nam, đoàn đại biểu do Thiếu tướng, TS Đào Ngọc Dinh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Họ Đào Việt Nam - làm trưởng đoàn cùng đông đảo con cháu hậu duệ về dâng hương. Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tổ chức cũng gửi lẵng hoa chúc mừng và dâng lễ.