WSJ: Tàu chiến Mỹ lần đầu vượt eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng phát

Wall Street Journal dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết 2 tàu khu trục của nước này mang tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tàu chiến Mỹ thực hiện hành trình này kể từ khi chiến sự nổ ra. Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng các tàu di chuyển từ phía đông vào Vịnh Ba Tư, sau đó quay trở lại Biển Ả Rập.

Tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ neo đậu tại Vịnh Panama, ngày 30/3/2026. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Theo Axios, đây không phải hành động phối hợp với Iran và được thực hiện nhằm mục tiêu bảo đảm tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế, đồng thời tạo niềm tin để các tàu thương mại quay trở lại tuyến vận tải huyết mạch này. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa được khởi động tại Pakistan.

Iran được cho là đã coi việc tàu Mỹ vượt eo biển là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đưa ra lời đe dọa tấn công, theo truyền thông nhà nước nước này. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Washington không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ Tehran.

Eo biển Hormuz – nằm ngoài khơi phía nam Iran – là điểm trung chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Việc khôi phục lưu thông qua khu vực này là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Dù vậy, theo Axios, trong những ngày đầu sau khi thỏa thuận được công bố, rất ít tàu thương mại dám đi qua, song trong sáng 11/4, ít nhất ba siêu tàu chở dầu đi qua eo biển, dù lưu lượng này vẫn thấp hơn nhiều so với bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho rằng mối đe dọa chính đối với tàu thuyền là nguy cơ vướng thủy lôi, đồng thời khẳng định Washington đang bắt đầu quá trình “dọn sạch” eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ hoạt động vận tải toàn cầu.

“Chúng tôi đang bắt đầu quá trình dọn sạch eo biển Hormuz, như một động thái hỗ trợ các quốc gia trên toàn thế giới – bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức và nhiều nước khác”, ông viết.