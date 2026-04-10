'Website đen' trong sách Tin học lớp 3: Chuyên gia công nghệ nói gì?

Một chuyên gia về công nghệ thông tin ở TP Huế cho biết anh đã kiểm tra tên miền "website đen" in trong sách "Vở bài tập Tin học 3" của Nhà Xuất bản Đại học Huế và do Đại Trường Phát (DTP Education Solutions) phát hành mới được đăng ký thuê mới vào ngày 26/6/2025.

Tên miền website không có sở hữu vĩnh viễn, chỉ thuê theo thời gian nhất định. Sau thời gian thuê tên miền hết hạn mà không tiếp tục gia hạn thì một cá nhân hoặc đơn vị khác vào đăng ký thuê lại tên miền đó, chi phí tuỳ theo thoả thuận hai bên. Trong trường hợp tên miền "website đen" in trong cuốn sách kể trên, có thể đơn vị thuê tên miền ban đầu không thực hiện gia hạn nên được chuyển sang trạng thái tự do và người khác có thể đăng ký thuê lại tên miền đó.

Trang sách có chưa đường link độc hại, không phù hợp với học sinh trong cuốn "Vở bài tập Tin học 3" của Nhà xuất bản Đại học Huế

"Khi tên miền được đăng ký thuê lại thì bên thuê mới có quyền sử dụng. Tên miền chỉ là cái tên còn nội dung bên trong khi sở hữu thì có thể tuỳ ý sản xuất...", chuyên gia công nghệ phân tích.

Theo vị chuyên gia, giải pháp nhanh nhất để ngăn chặn nội dung xấu độc trong trang "website đen" được in tên miền trong sách "Vở bài tập Tin học 3" của Nhà Xuất bản Đại học Huế là cơ quan chức năng liên hệ với các nhà cung cấp mạng Internet tại Việt Nam để thực hiện chặn tên miền đó và khi người dùng truy cập sẽ không hiển thị được.

Một cách khác là liên hệ với nhà cung cấp tên miền để họ khoá tên miền đó. Tuy nhiên, cách này khá lâu do nhà cung cấp ở nước ngoài.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cuốn sách "Vở bài tập Tin học 3" của Nhà xuất bản Đại học Huế, chứa nội dung độc hại, khiến nhiều phụ huynh và giáo viên lo ngại. PGS.TS Nguyễn Xuân Huy - Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết, đường link website đó có thể bị hack vì nội dung trong website ban đầu là địa chỉ rất tốt. Trước hết lực lượng chức năng cần chặn đường link này.

Trên website chính thức, Tập đoàn Đại Trường Phát (DTP Education Solutions - đơn vị phát hành sách) khẳng định, ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty chủ động trình báo hành vi xâm phạm và chiếm dụng hạ tầng giáo dục lên Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty cũng khẩn trương phối hợp với các đơn vị viễn thông để chặn các truy cập độc hại và xây dựng lại hệ thống học liệu trên nền tảng mới với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

Tuy nhiên, đến 8h45 sáng 10/4 (nhiều giờ sau khi sự việc được phát hiện), một số người quan tâm đến sự việc cho biết, địa chỉ website được in trong cuốn "Vờ bài tập Tin học 3" của Nhà Xuất bản Đại học Huế và do DTP Group phát hành chưa được chặn, xử lý triệt để, một số người vẫn truy cập được.