Vứt ổ cứng, sổ sách về thực phẩm giả xuống sông Hồng sau mật báo của cựu công an

(VTC News) -

VKSND tối cao ban hành cáo trạng vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) bị truy tố Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Số thực phẩm chức năng giả bị thu giữ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco; Phó Giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar) và Nguyễn Danh Dũng có mối quan hệ quen biết từ trước.

Từ mối quan hệ này, Mạnh đã trao đổi, đặt vấn đề với Dũng thông báo cho Mạnh biết thông tin khi có kiểm tra, xác minh các công ty Mạnh.

Ngày 10/4/2025, sau khi được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm 6 công ty của Mạnh, Nguyễn Danh Dũng chủ động gặp gỡ, thông tin cho Mạnh biết việc 6 công ty đang bị xác minh và được Mạnh nhờ giúp đỡ. Dũng đồng ý, hướng dẫn Mạnh cách thức đối phó với hoạt động điều tra (thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phi ngoài).

Hôm sau, Dũng tiếp tục gặp gỡ và thông tin các công ty của Mạnh vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra và nhắc lại Mạnh thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu. Dũng nhận 30 triệu đồng từ Mạnh.

Ngày 19/4/2025, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C01 phối hợp C05 khám xét khẩn cấp Công ty Mediphar, MediUSA và các công ty do Mạnh làm cổ đông chính, tuy nhiên, do được Dũng hướng dẫn nên Mạnh đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty; tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính; cất giấu, tiêu huỷ thực phẩm chức năng...

Mặc dù quá trình điều tra, C03 đã kịp thời phát hiện, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng tại các kho và nơi tiêu huỷ nhưng toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính đã bị các đối tượng tiêu huỷ, vứt bỏ tại sông Hồng nên không thể thu hồi.

Hành vi tiết lộ thông tin và hướng dẫn của Dũng cho Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án.

Quá trình điều tra, Nguyễn Danh Dũng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị can phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của những người liên quan và chứng cứ, tài liệu thu giữ.

Hành vi của Nguyễn Danh Dũng trái quy định tại Điều 32 Luật Công an nhân dân, trái quy định tại khoản 6 Điều 2 và khoản 2 Điều 21 Quy chế làm việc của Cục Cảnh sát môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức.