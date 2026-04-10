Vụ 'xã hội đen núp bóng doanh nghiệp': Bắt nguyên Phó Chủ tịch TP Phúc Yên

Liên quan vụ án 'xã hội đen núp bóng doanh nghiệp', ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Trọng Lợi (SN 1970, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Trọng Lợi là Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi.

Trước đó, ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan Nhà nước.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Thiện (SN 1985, trú tại xã Vĩnh Phú). Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Văn Thiện là công chức Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên; nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên.

Nguyễn Lâm Tới (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Phúc), thời điểm phạm tội bị can là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch.

Lưu Văn Cường (SN 1986, trú tại phường Xuân Hòa), thời điểm phạm tội bị can là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do;

Lưu Tiến Chung (SN 1978, trú tại phường Xuân Hòa), thời điểm phạm tội bị can là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường; nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa);

Hoàng Chí Thanh (SN 1970, trú tại xã Bình Tuyền), thời điểm phạm tội bị can là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ; nay là lao động tự do.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại xã Bình Tuyền, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định 6 đối tượng trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng đã bị tạm giữ trước đó.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định 9 bị can trên có hành vi vi liên quan đến các nhóm tội danh: Gây ô nhiễm môi trường; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chứa mại dân; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Mua bán trái phép hóa đơn; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ huy động nhiều lực lượng, đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.