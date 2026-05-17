Vợ bác sĩ, chồng dược sĩ đi khám phát hiện cả hai thận ứ nước nặng

13h30, bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Ngoại tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện E mới có mặt tại viện sau buổi sáng liên tục di chuyển giữa các ca bệnh đặc biệt, ca mổ kéo dài và những cuộc hội chẩn gấp gáp. Điều khiến anh day dứt nhất trong ngày không phải lịch làm việc dày đặc, mà là cuộc gặp với một cặp vợ chồng cùng làm trong ngành y.

Người chồng là dược sĩ, vợ là bác sĩ. Suốt nhiều năm, họ quen với việc chăm sóc sức khỏe cho người khác, từ những đơn thuốc đến các ca bệnh khó. Thế nhưng, chính sự bận rộn khiến cả hai bỏ quên việc kiểm tra sức khỏe của bản thân.

Khi đến khám theo lời giới thiệu của đồng nghiệp, người chồng được phát hiện có sỏi thận ở cả hai bên. Điều đáng nói là bệnh tiến triển âm thầm suốt thời gian dài mà không gây bất kỳ triệu chứng nào. Anh không đau, không sốt, sinh hoạt bình thường nên hoàn toàn chủ quan.

Bác sĩ xử trí cho một ca bệnh thận.

Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai quả thận ứ nước nặng do sỏi nằm ở vị trí khúc nối bể thận, kèm nhiều viên sỏi nhỏ trong thận. May mắn, chức năng thận tổng thể vẫn còn được bảo tồn, chưa đến mức phải chạy thận nhân tạo nên vẫn có cơ hội can thiệp điều trị.

Theo bác sĩ Lực, khoảng 20% trường hợp sỏi thận diễn tiến không triệu chứng. Nhiều người chỉ đi khám khi xuất hiện cơn đau dữ dội hoặc biến chứng nặng. Trong khi đó, sỏi thận có thể âm thầm làm tắc dòng chảy nước tiểu, khiến thận giãn dần, nhu mô teo mỏng theo thời gian.

“Có những trường hợp đến viện khi thận chỉ còn là một túi nước. Lúc đó, việc lấy sỏi không còn nhiều ý nghĩa vì chức năng thận gần như mất hoàn toàn”, bác sĩ chia sẻ.

Anh cho rằng tâm lý phổ biến hiện nay là đợi có triệu chứng mới đi khám. Không ít người luôn trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe vì quá bận rộn. Tuy nhiên, với các bệnh lý tiến triển âm thầm như sỏi thận, sự chủ quan có thể khiến người bệnh trả giá bằng chính chức năng cơ quan trong cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên dành thời gian khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt siêu âm hệ tiết niệu mỗi 6-12 tháng để phát hiện sớm bất thường. Việc kiểm tra chỉ mất khoảng 15-30 phút nhưng có thể giúp tránh những biến chứng nặng nề như ứ nước, nhiễm trùng hay suy thận.