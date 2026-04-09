Vinhomes Green Paradise đưa BĐS Việt Nam vào trung tâm của dòng vốn quốc tế

Theo ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, Vinhomes Green Paradise là minh chứng cho thấy bất động sản Việt Nam đã đạt đẳng cấp thế giới, nhưng mặt bằng giá vẫn đi sau một nhịp và còn nhiều dư địa tăng trưởng so với các nước trong khu vực. “Kỳ quan đô thị” bên biển Cần Giờ góp phần đưa BĐS Việt Nam vào trung tâm của dòng vốn quốc tế.

Bất động sản Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng

- Dòng vốn quốc tế đang xoay trục trước biến động toàn cầu. Theo ông, điều gì đang khiến BĐS Việt Nam thực sự vượt lên so với các thị trường khu vực?

Các thị trường cạnh Việt Nam rất mạnh. Tuy nhiên, có một số lợi thế giúp thị trường Việt Nam trở thành “người chiến thắng”.

Thứ nhất, Chính phủ điều hành thống nhất và rất mạnh mẽ. Thái Lan là một ví dụ điển hình về việc bộ máy quản lý Nhà nước gặp vấn đề đã tác động trực tiếp đến thu hút đầu tư.

Thứ hai là quy định và pháp lý. Rất nhiều bộ luật được thông qua tại Việt Nam trong 5 năm qua thực sự tạo lập nền tảng quản trị tốt, gia tăng tính minh bạch và tăng trưởng bền vững.

Thứ ba là cơ sở hạ tầng tăng tốc. Cam kết đầu tư vào hạ tầng chiếm tới 7% GDP. Đây là một khoản tiền khổng lồ từ ngân sách làm bệ phóng thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế.

Và cuối cùng là quá trình đô thị hóa nhanh và mạnh với một chặng đường dài phía trước. Tất cả các quốc gia khác đã “chạm trần”, trong khi đó, Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng.

Ông Troy Griffiths phát biểu tại Tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho BĐS Việt Nam” diễn ra ngày 6/4 tại TP.HCM

- Dòng vốn ngoại vào BĐS thời điểm này có gì khác trước, thưa ông? Và đâu sẽ là loại hình có khả năng thu hút vốn mạnh mẽ nhất?

Một điểm dễ nhận thấy nhất là “khẩu vị” của nhà đầu tư toàn cầu đã chuyển từ đầu cơ ngắn hạn sang các tài sản có giá trị thực, có khả năng khai thác dài hạn và tạo dòng tiền ổn định.

Một dự án thực sự hấp dẫn phải có tính kết nối tốt và tiếp cận được hệ thống hạ tầng chất lượng. Tuy nhiên, quan trọng nhất đó phải có mô hình phức hợp mạnh mẽ, sở hữu đầy đủ các tiện ích y tế, giáo dục, giải trí, chăm sóc người cao tuổi… phục vụ trọn vẹn vòng đời con người từ lúc chào đời đến khi trưởng thành và già đi. Với xu hướng già hóa dân số, chắc chắn BĐS dưỡng lão sẽ là một mảng rất tiềm năng. Những mô hình như thế hiện vẫn còn rất hiếm tại Việt Nam.

Đẳng cấp toàn cầu, vùng giá địa phương

- Tại Việt Nam, Vinhomes Green Paradise là đô thị đầu tiên ích hợp mô hình dưỡng lão Vin New Horizon. Đây cũng là ứng viên chính thức đầu tiên của cuộc bình chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”. Ông đánh giá thế nào về sức hút của “kỳ quan đô thị” này với dòng vốn ngoại?

Dòng vốn lớn không còn đi vào sản phẩm đơn lẻ, mà tìm đến những tổ hợp mang tính biểu tượng, có khả năng dẫn dắt cả khu vực. Yếu tố biểu tượng và tính khan hiếm giúp tài sản giữ giá tốt hơn trong các chu kỳ điều chỉnh và tăng mạnh khi thị trường đi lên. Những dự án như vậy còn đóng vai trò “điểm đến” thu hút dòng tiền thứ cấp, du lịch, thương mại, từ đó khuếch đại giá trị.

Yếu tố thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào Vinhomes Green Paradise còn nằm ở sự thay đổi bước ngoặt về hạ tầng. Khu vực phía Nam TP.HCM đang đón làn sóng hạ tầng quy mô lớn, giúp khả năng tiếp cận dự án trở nên thuận tiện hơn nhiều. Bên cạnh giá trị kết nối, sân bay Long Thành, cảng Cái Mép hay đường sắt tốc độ cao… đều là những “chất xúc tác” lớn để BĐS tiếp tục tăng trưởng.

Một khía cạnh khác là phân khúc BĐS ở tại các khu vực ven biển của Việt Nam đã bị lãng quên trong một thời gian dài. Trước đây, các bãi biển đẹp mới chủ yếu phát triển khách sạn. Đối với các mảng còn lại, đặc biệt là bất động sản ở sở hữu lâu dài, thị trường vẫn còn khoảng trống lớn.

“Kỳ quan đô thị” Vinhomes Green Paradise tái định vị BĐS Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

- Nhưng có phải tất cả dự án ven biển đều có thể lọt “mắt xanh” của các nhà đầu tư quốc tế?

Các điểm đến ven biển luôn có sự cạnh tranh trên toàn thế giới nhưng không phải tất cả đều có sức hút như nhau.

Ở Thái Lan, Indonesia và nhiều nơi khác cũng có những dự án quy mô nhỏ rải rác khắp nơi. Song, để có được một “tổng thể quy mô lớn” - nơi mọi thứ hội tụ tại một điểm và kết nối giao thông thuận tiện - thì không dễ. Đó sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt rất lớn.

Trong cuộc đua này, Việt Nam đang tạo ra lợi thế cạnh tranh về cả chất lượng và giá cả. Cần Giờ là một điển hình. Đó là nơi bạn được đáp ứng mọi nhu cầu. Cho dù là giáo dục, y tế, sức khỏe hay nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí… tất cả đều được cung cấp đầy đủ. Và trên hết, dự án còn có kết nối giao thông tuyệt vời. Đây là những yếu tố then chốt giúp Vinhomes Green Paradise nổi bật hoàn toàn so với các dự án khác - vốn có thể chỉ có một cái hồ bơi và một bãi biển đẹp.

Mạng lưới hạ tầng đa phương thức và siêu kết nối khuếch đại giá trị của Vinhomes Green Paradise.

- Ông vừa đề cập đến lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá cả. Nhìn vào Vinhomes Green Paradise, nhiều ý kiến cho rằng BĐS Việt Nam hiện tại đã đạt đẳng cấp toàn cầu nhưng vùng giá vẫn ở tầm địa phương, dư địa tăng trưởng còn dồi dào. Quan điểm của ông như thế nào?

Điều đó hoàn toàn đúng! Tôi sẽ không nói như vậy vào 15 năm trước. 15 năm trước, hàng “Made in Vietnam” vẫn còn rất, rất bình thường. Nhưng giờ đây, nhờ vào năng lực phát triển và các quy trình triển khai được cải thiện, cùng với sự xuất hiện của những nhà phát triển lớn, sản phẩm “Made in Vietnam” đã cực kỳ tốt.

Trong khi đó, xét về mặt bằng chung, sản phẩm Việt Nam vẫn đang có mức giá rất hấp dẫn, hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thị trường lân cận. Hãy nhìn vào các dự án đô thị hiện nay, Vinhomes là một ví dụ tuyệt vời. Lượng tiện ích tích hợp trong các dự án của doanh nghiệp này ngày càng lớn. Thậm chí, Vinhomes Green Paradise đã đạt đến các tiêu chuẩn thế giới.

Trong BĐS, Việt Nam là “người đến sau” nên đã học hỏi được từ tất cả các quốc gia khác, tiếp thu và chọn lọc tất cả những kinh nghiệm đó, và giờ đây đang tiến về phía trước với một vị thế mạnh mẽ hơn nhiều.

- Xin cảm ơn ông!