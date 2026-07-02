Viettel mở dữ liệu thực tế cho thí sinh tranh tài tại Viettel AI Race 2026

(VTC News) -

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026, sân chơi AI thực chiến quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo. Điểm mới của mùa thi năm nay là các đội xuất sắc sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế, làm việc cùng chuyên gia Viettel để phát triển giải pháp cho những bài toán trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Hướng đến tính ứng dụng thay vì chỉ cạnh tranh về thuật toán hay lập trình, Viettel AI Race 2026 yêu cầu các đội thi phát triển những giải pháp AI có khả năng triển khai thực tế, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận hệ sinh thái AI, hạ tầng công nghệ và đội ngũ chuyên gia của Viettel.

Đại diện Ban Tổ chức Viettel AI Race 2026 cho biết, cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm những đội thi có năng lực chuyên môn tốt, mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng AI có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.

“AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đặt trong những bài toán thực tế, dữ liệu thực tế và yêu cầu vận hành thực tế. Thông qua Viettel AI Race 2026, Viettel mong muốn mở thêm không gian để cộng đồng công nghệ thử sức, sáng tạo và cùng tìm kiếm những giải pháp có thể ứng dụng vào thực tế”, bà Vũ Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn chia sẻ.

Bà Vũ Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Viettel phát biểu tại sự kiện khởi động cuộc thi. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Năm nay, cuộc thi gồm 3 đề thi, tương ứng với ba hướng ứng dụng quan trọng của AI. Đề thi BTS Digital Twin yêu cầu các đội tái dựng bản sao số 3D, thuộc lĩnh vực Thị giác máy tính. Đề thi LLM Inference Optimization tập trung vào tối ưu vận hành mô hình ngôn ngữ lớn, một trong những thách thức quan trọng khi đưa AI tạo sinh vào thực tiễn. Đề thi Ontological Reasoning in Medical Knowledge Retrieval hướng tới truy xuất và suy luận tri thức y tế, thuộc lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, mở rộng cho sinh viên, kỹ sư, người đi làm, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Thí sinh đăng ký theo đội, mỗi đội tối đa 03 thành viên.

Hội đồng chuyên môn Viettel AI Race 2026 do các chuyên gia Viettel chủ trì, với sự tham gia tư vấn của các Phó Giáo sư, Tiến sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính đến từ các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam, cùng các đối tác trong và ngoài nước. Hội đồng trực tiếp xây dựng đề thi, đánh giá kết quả và đồng hành cùng các đội trong suốt quá trình thi đấu.

Tổng giá trị giải thưởng của Viettel AI Race 2026 là 780 triệu đồng. Mỗi đề thi có 01 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và 03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Tiến trình cuộc thi. (Ảnh: AI)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức livestream “Viettel AI Race 2026: Sẵn sàng nhập cuộc và bứt tốc” vào ngày 12/7 nhằm cung cấp thông tin chính thức về cấu trúc cuộc thi, quy chế tham gia, hướng dẫn đăng ký và định hướng tiếp cận ba đề thi.

Thông qua Viettel AI Race 2026, Viettel tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái AI mở, gắn kết giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng công nghệ. Từ những bài toán thật, dữ liệu thực tế và yêu cầu triển khai thực tế, cuộc thi kỳ vọng thúc đẩy các giải pháp AI có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực thiết yếu của đời sống.