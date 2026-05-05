Video khoảnh khắc nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 21 người thiệt mạng

Cột khói khổng lồ bốc lên sau vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa.

Theo báo cáo của CCTV và Tân Hoa Xã, vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 4/5 tại xưởng của công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Sinh ở Lưu Dương - thành phố nổi tiếng về sản xuất pháo hoa của Trung Quốc. Video trên nền tảng internet Trung Quốc cho thấy khói dày đặc bốc lên từ khu vực rộng lớn với tòa nhà đổ nát và mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh.

Tờ South China Morning Post thông tin thêm gần 500 lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường. Hiện tại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi điều tra nhanh chóng để xác định nguyên nhân vụ nổ và truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc đối với những người liên quan.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng cử một nhóm đến Lưu Dương để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ. Lực lượng cứu hộ địa phương nhanh chóng đến hiện trường để điều trị người bị thương và tiến hành nỗ lực ứng phó tại chỗ, hiện vẫn đang tiếp diễn.

Ông Tập Cận Bình cũng ra lệnh cho cơ quan chức năng tăng cường sàng lọc rủi ro và kiểm soát nguy hiểm trong ngành công nghiệp trọng điểm, nâng cao an ninh công cộng và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra "chỉ thị quan trọng" cho quan chức địa phương sau những tai nạn và thảm họa lớn gây thương vong. Tuần trước, ông kêu gọi nâng cấp năng lực ứng phó thảm họa trên toàn quốc của Trung Quốc.

Vụ nổ lần này xảy ra chưa đầy 3 tháng sau vụ nổ và cháy một cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc khiến 12 người thiệt mạng.

Số liệu từ Đài quan sát về tính phức tạp kinh tế (OEC) vào năm ngoái cho thấy Trung Quốc xuất khẩu pháo hoa trị giá 1,14 tỷ USD, chiếm hơn 2/3 doanh số toàn thế giới.