VIB dự báo tình hình lãi suất, kế hoạch huy động 1 tỷ USD

(VTC News) -

Ngày 8/4, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ở TP.HCM. Tại đây, cổ đông đã chất vấn đoàn chủ tịch và ban điều hành về mặt bằng lãi suất cũng như việc lựa chọn cổ đông chiến lược trong tương lai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của VIB tổ chức ở TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Lãi suất tiếp tục cao trong 9 tháng?

Chia sẻ về tình hình lãi suất, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Khối nguồn vốn ngoại hối VIB cho biết, đầu năm nay, thị trường từng kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm 2026 để đưa lãi suất về quanh mức 3,5%.

Tuy nhiên, những biến động ở Trung Đông vào tháng 2 đã đẩy giá dầu lên hơn 100 USD/thùng (dao động 80 - 120 USD/thùng). Hàng loạt ngân hàng Trung ương đã phải đánh giá lại chiến lược.

Hiện tại, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2026 là rất thấp, thậm chí có thể không cắt giảm lần nào. Việc Fed neo lãi suất cao tạo áp lực lớn. Dòng tiền thông minh tiếp tục chảy về Mỹ, đặc biệt là đổ vào sự bùng nổ công nghệ tại đây. Chỉ trong quý 1/2026, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) đã rút khỏi Việt Nam hơn 30.000 tỷ đồng. Điều này gây áp lực trực tiếp lên tỷ giá.

VIB dự báo, Việt Nam Đồng (VND) có thể mất giá từ 3-5% trong năm nay. Để giữ dòng tiền VND, hệ thống bắt buộc phải duy trì mức lãi suất đủ hấp dẫn. Dù một số ngân hàng nhỏ đã đẩy lãi suất huy động lên đến 9% nhưng VIB chọn chiến lược không chạy đua lãi suất bất chấp.

“Chúng tôi tập trung vào nền tảng huy động từ thị trường 1 (dân cư và doanh nghiệp), chiếm tỷ trọng 70-80% nguồn vốn. Nhờ phát triển hệ sinh thái ngân hàng lõi (core banking), lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng của chúng tôi vẫn kiểm soát tốt dưới 4,7%, giúp giảm thiểu tác động từ thị trường”, ông Trung nói.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Khối nguồn vốn ngoại hối VIB. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Trung, thay vì phụ thuộc 100% vào huy động trong nước, VIB phân bổ 10 - 15% huy động từ thị trường quốc tế thông qua các khoản vay hợp vốn.

Kế hoạch năm 2026, VIB sẽ huy động 1 tỷ USD từ nước ngoài, chia làm 2 đợt (mỗi đợt 500 triệu USD vào nửa đầu và nửa cuối năm) với kỳ hạn 3-5 năm để phòng vệ rủi ro thanh khoản.

Dự báo thời gian tới, lãi suất sẽ tiếp tục chịu áp lực trong quý 2, quý 3 nhưng kỳ vọng sẽ ổn định trở lại từ quý 4/2026. Từ quý 4, khi dòng vốn FDI quay lại mạnh mẽ và Việt Nam có những bước tiến rõ ràng trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, tỷ giá sẽ hạ nhiệt.

Về biên lãi ròng (NIM), đại diện VIB cho biết, ngân hàng này sẽ không chạy đua lãi suất cho vay rủi ro cao mà đi từ thu nhập tổng thể của từng khách hàng (bao gồm tín dụng và dịch vụ). Do đó, NIM của VIB trong năm 2026 dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức hợp lý.

Không dựa dẫm vào đối tác ngoại để tồn tại

Chia sẻ về đối tác chiến lược CBA (Commonwealth Bank of Australia – Ngân hàng Thịnh vượng chung Australia) thoái vốn và tiêu chí chọn đối tác chiến lược mới, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VIB cho biết, CBA là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới với xếp hạng tín nhiệm AAA/AA và vốn hóa hơn 150 tỷ USD.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu vốn của Basel III và các chỉ số an toàn vốn (CAR) nội bộ, CBA đã thay đổi chiến lược toàn cầu. Họ đã đóng cửa văn phòng tại Hồng Kông, Nhật Bản và thoái vốn tại Trung Quốc, Indonesia, Philippines, New Zealand... Việc thoái vốn tại VIB gần như là bước cuối cùng trong chiến lược rút lui của họ.

“CBA là đối tác tuyệt vời, chúng tôi rất trân trọng thời gian dài CBA đồng hành cùng VIB và hoàn toàn ủng hộ lộ trình thoái vốn chiến lược này”, ông Vỹ nói.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VIB chia sẻ thông tin với cổ đông. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Vỹ, tiền thân của VIB là Ngân hàng Quốc tế, được sáng lập bởi những cổ đông trở về từ nước ngoài. Do đó, tinh thần tự cường của ngân hàng rất cao. Ngân hàng này không có tư duy phụ thuộc hay dựa dẫm vào đối tác ngoại để tồn tại.

Ngân hàng này luôn cởi mở nhưng không vội vã cho tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược mới. Bất kỳ đối tác chiến lược nào muốn tham gia vào VIB phải đáp ứng hai yêu cầu cốt lõi đó là: Tạo ra giá trị cộng hưởng chiến lược cực lớn cho ngân hàng và mang lại nguồn lực tài chính lớn cũng như lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

Cũng theo ông Vỹ, hiện tại, ngân hàng này đang hợp tác tốt với các đối tác lớn như Visa, Mastercard. Ngoài ra, nền tảng vốn của VIB đang cực kỳ vững chắc. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) suốt 9 năm qua luôn duy trì quanh mức 23% (so với trung bình ngành chỉ 13-14%).

VIB luôn tiên phong áp dụng chuẩn mực quốc tế, hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III đang ở mức 12,2% - cao hơn nhiều so với mức 8 - 8,5% do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

Liên quan đến việc cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản, ông Vỹ cho rằng, trong giai đoạn 2023 - 2025, ngân hàng bán lẻ đối mặt với nhiều khó khăn thì ngân hàng tập trung cho vay bất động sản vẫn “ăn nên làm ra”, lợi nhuận khủng.

Trong khi doanh nghiệp bất động sản sẵn sàng vay với lãi suất 14,5% thì VIB vẫn cho vay cá nhân (mua nhà, tiêu dùng) ở mức 5,9%, 6,9%, 7,9%. VIB kiên định không cấp tín dụng cho các dự án vùng sâu vùng xa mang tính đầu cơ, mà chỉ tập trung vào nhà ở thực tại đô thị có sổ hồng/sổ đỏ rõ ràng.