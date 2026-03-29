Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa tấn công các trường đại học Mỹ tại Trung Đông

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố có thể nhắm mục tiêu vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông, sau khi cáo buộc các cuộc không kích Mỹ - Israel “cố ý” tấn công hai cơ sở giáo dục của Iran.

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, IRGC nêu rõ: “Nếu chính phủ Mỹ muốn các trường đại học của mình trong khu vực không bị trả đũa thì phải lên án vụ ném bom các trường đại học bằng một tuyên bố chính thức trước 12h trưa thứ Hai, ngày 30/3 (giờ Tehran)".

IRGC cũng cảnh báo "toàn bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên của các trường đại học Mỹ trong khu vực, cũng như cư dân xung quanh” nên giữ khoảng cách ít nhất 1 km khỏi các khuôn viên trường.

Hiện trường tòa nhà dân cư trúng tên lửa Iran, sau khi Tehran phóng loạt tên lửa đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm thứ Bảy, tại Tel Aviv, Israel, ngày 1/3/2026. (Ảnh: REUTERS/Ronen Zvulun)

Hiện nhiều trường đại học Mỹ có cơ sở tại khu vực Vùng Vịnh, như Texas A&M University và Northwestern University tại Qatar, hay Đại học New York (NYU) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo dữ liệu từ chương trình Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế, khoảng 4.900 sinh viên Mỹ theo học tại Trung Đông và Bắc Phi trong năm học 2023-2024, trong đó gần một nửa ở Israel và khoảng 1.100 người tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo các nguồn tin truyền thông, các đợt không kích từ đêm thứ Sáu sang rạng sáng thứ Bảy đã đánh trúng Tehran, trong đó có Đại học Khoa học và Công nghệ Iran ở phía đông bắc thủ đô, gây hư hại một số tòa nhà nhưng không có thương vong.

Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, các cuộc không kích từ cuối tháng 2 đã gây thiệt hại lớn cho hạ tầng dân sự, bao gồm hàng trăm trường học, cơ sở y tế và hàng chục nghìn nhà dân. Tehran cũng cáo buộc Mỹ từng sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công trường nữ sinh Shajarah Tayyebeh, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, song phía Mỹ đã bác bỏ thông tin này.