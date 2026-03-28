Iran tuyên bố tập kích loạt tàu quân sự Mỹ, nhiều binh sĩ thiệt mạng

Theo PressTV, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã tấn công 6 tàu quân sự của Mỹ tại vùng biển vịnh Ba Tư vào ngày 27/3, khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

“Trong đợt tấn công thứ 84 thuộc Chiến dịch Lời Hứa Đích Thực 4, lực lượng hải quân IRGC đã triển khai một chiến dịch phối hợp nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại cảng al-Shoyoukh cũng như khu vực ven biển và cảng Dubai, tấn công chính xác vào binh sĩ Mỹ cùng các phương tiện quân sự của họ”, IRGC tuyên bố trong thông cáo phát đi hôm 27/3.

Trong chiến dịch này, 6 tàu đổ bộ (LCU) của Mỹ đã bị tấn công bằng các loại tên lửa do Iran tự phát triển, trong đó có tên lửa hành trình Qadr 380. Theo các báo cáo thực địa do phía Iran công bố, 3 tàu đã bị đánh chìm sau loạt tấn công, trong khi những chiếc còn lại bị hư hại nặng và bốc cháy.

Tên lửa Iran bay qua thành phố trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, nhìn từ Tel Aviv, Israel, ngày 24/3/2026. (Nguồn: Reuters)

Bên cạnh đó, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công căn cứ Al-Kharj, phá hủy một số phương tiện tiếp nhiên liệu cùng lực lượng hậu cần của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, các máy bay không người lái cảm tử cũng được sử dụng để tấn công các địa điểm tập trung của lực lượng UAV Mỹ dọc bờ biển, cũng như một khách sạn tại Dubai.

IRGC khẳng định chiến dịch đã gây thiệt hại lớn về nhân lực và khí tài phía Mỹ, bao gồm việc đánh chìm nhiều tàu quân sự. “Trong chiến dịch này, nhiều binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một số tàu quân sự bị đánh chìm”, IRGC nhấn mạnh.

Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin do IRGC công bố.

Ngày 28/3, hãng thông tấn AP dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ tình hình cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa kết hợp máy bay không người lái do Iran thực hiện ngày 28/3 đã khiến ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương, đồng thời gây hư hại một số máy bay tại căn cứ quân sự ở Ả Rập Xê Út. Mục tiêu bị tấn công là Căn cứ Không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả rập Xê út, nơi đặt các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ. Đòn tập kích này khiến ít nhất 10 binh sĩ bị thương.