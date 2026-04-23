'Vào vai' thầy phong thủy, không gặp mặt vẫn lừa được hơn 5 tỷ đồng của 3 phụ nữ

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Thị Bích Ngọc (SN 1985, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ năm 2015 - 2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Ngọc quen biết các chị Đoàn Trang N. (SN 1988, ở phường Từ Liêm), Nguyễn Thị Như T. (SN 1979, ở phường Khương Đình) và Nguyễn Thu T. (SN 1990, ở phường Tây Hồ).

Biết các chị này rất quan tâm đến vấn đề phong thủy, Ngọc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ. Ngọc đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc rất thân với thầy phong thủy nổi tiếng là Vượng “Gù” (tức ông D.Đ.V., SN 1949, ở Ninh Bình).

Theo lời Ngọc, thầy Vượng xem phong thủy cho các cá nhân có chức vụ nên rất khó gặp mặt. Thầy không nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại mà chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy.

Tin tưởng Ngọc, 3 người phụ nữ trên đã nhờ Ngọc liên hệ với thầy Vượng để xem phong thủy, làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm, đá phong thủy, đồ tâm linh cho gia đình mình.

Sau khi nhận lời giúp, Ngọc dùng một số điện thoại mới đăng ký tài khoản Zalo tên ''Văn Vượng" rồi đóng giả thầy Vượng “Gù” nhắn tin cho 3 người phụ nữ, yêu cầu chuyển tiền làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm phong thủy, đồ tâm linh, làm từ thiện rồi chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/4/2018 - 8/7/2024, Ngọc đã chiếm đoạt của 3 người phụ nữ tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Kịch bản lừa đảo tinh vi

Từ tháng 3/2018, Ngọc dùng tài khoản ''Văn Vượng'' giả danh thầy phong thủy để thường xuyên nhắn tin, nói chuyện và nhận chị N. làm con nuôi.

Ngọc dụ dỗ chị N. chuyển tiền đến các số tài khoản do mình chỉ định với đủ các lý do như: mua đồ phong thủy, cúng dường, làm lễ giải vận hạn cho gia đình, mua đồ ăn cho các thầy tu...

Ngỡ rằng chính thầy Vượng nhắn tin cho mình nên từ tháng 8/2019 - 7/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số hơn 2,9 tỷ đồng. Đến nay, Ngọc mới trả lại cho chị N. 108 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, biết chị Như T. có nhu cầu sinh con bằng phương pháp IVF, Ngọc cũng “vào vai” thầy Vượng tư vấn chị này mua đồ phong thủy, làm lễ cúng dường để đạt được nguyện vọng làm mẹ.

Từ ngày 26/12/2019 - 5/6/2024, chị Như T. đã nhiều lần chuyển khoản cho bị can tổng số hơn 2,3 tỷ đồng. Ngọc mới trả lại cho chị Như T. 600 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Với chiêu thức tương tự, Ngọc nhắn tin dụ dỗ chị Thu T. chuyển tiền để làm lễ cúng dường cho gia đình. Từ ngày 13/1/2023- 1/4/2024, chị Thu T. đã 20 lần chuyển khoản tổng số 64 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền, 3 người phụ nữ bắt đầu nghi ngờ Ngọc là kẻ giả danh thầy Vượng nên họ đã tìm đến tận nhà ông D.Đ.V. ở Ninh Bình để tìm hiểu. Lúc này, họ mới biết bản thân bị lừa suốt thời gian dài.

Sau đó, 3 người phụ nữ đã tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngọc đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Đến nay, cơ quan công an xác định Ngọc còn chiếm đoạt của 3 người bị hại hơn 4,6 tỷ đồng.