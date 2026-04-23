'Hố tử thần' nuốt chửng bánh xe tải trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải đang lưu thông qua khu vực trước tòa nhà King Palace thì bất ngờ mặt đường bị sụt lún, tạo thành hố sâu.

Một bánh sau của xe rơi xuống hố, khiến phương tiện mắc kẹt tại chỗ. Sự cố khiến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông huyết mạch của Thủ đô bị ùn ứ cục bộ.

Vị trí xảy ra sự cố

Đáng chú ý, vị trí xảy ra sự cố gần khu vực đang được lực lượng chức năng rào chắn để phục vụ thi công công trình bể ngầm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng sụt lún mặt đường tại Hà Nội. Trước đó, ngày 26/7, một người điều khiển xe máy nhãn hiệu SH mang biển kiểm soát 17AL-038.XX khi di chuyển trên đường Trường Chinh (gần nút giao Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn) cũng bất ngờ rơi xuống “hố tử thần”.

Vụ việc khiến phần đầu xe bị sụt lún xuống hố, phương tiện hư hỏng nhẹ. Rất may, người điều khiển xe không bị thương.

"Hố tử thần nuốt chửng" bánh sau xe tải

Theo lý giải của Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân của sự cố trên đường Trường Chinh là do đường ống nước sạch đường kính khoảng D100 bị rò rỉ ngầm bên dưới. Dòng nước phun mạnh ra ngoài đã gây xói lở đất nền, dẫn đến sụt lún mặt đường và hình thành hố sâu.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc xảy ra các sự cố hạ tầng ngầm ảnh hưởng đến đời sống người dân là điều không mong muốn.

Từ thực tế các vụ việc gần đây, Sở đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý hạ tầng tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, nhằm hạn chế tối đa các sự cố tương tự.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ sụt lún trên đường Nguyễn Trãi đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.