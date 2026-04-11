Uống rượu vang có giúp giảm cân?

Trong những năm gần đây, rượu vang thường xuất hiện trong các bài viết về lối sống lành mạnh, đặc biệt khi nhắc đến chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải. Điều này khiến nhiều người tin rằng uống rượu vang có thể hỗ trợ giảm cân hoặc ít nhất là không gây tăng cân như các loại đồ uống có cồn khác. Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như vậy. Việc rượu vang có giúp giảm cân hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng uống, cách uống, chế độ ăn tổng thể và mức độ vận động của mỗi người.

Rượu vang chứa bao nhiêu calo?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi nói đến giảm cân là lượng calo. Trung bình, một ly rượu vang khoảng 150 ml chứa từ 120 đến 150 calo. Con số này có thể cao hơn nếu rượu có nồng độ cồn lớn hoặc hàm lượng đường cao, đặc biệt là các loại vang ngọt.

So với bia hoặc cocktail nhiều đường, rượu vang có thể ít calo hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn có thể uống tùy ý mà không lo tăng cân. Nếu uống nhiều ly trong một buổi tối, lượng calo tích lũy từ rượu có thể tương đương hoặc vượt một bữa ăn nhẹ.

Rượu vang không phải là thức uống giúp giảm cân, nhưng cũng không phải "kẻ thù" của vóc dáng nếu sử dụng điều độ.

Vì sao nhiều người nghĩ rượu vang giúp giảm cân?

Có một số lý do khiến rượu vang được xem là “thân thiện với vóc dáng”. Thứ nhất, một số hợp chất trong vang đỏ được cho là có liên quan đến quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Thứ hai, uống rượu vang với lượng nhỏ có thể giúp thư giãn, từ đó giảm tình trạng ăn uống cảm xúc – một nguyên nhân phổ biến dẫn đến tăng cân.

Ngoài ra, nhiều người chọn rượu vang thay cho nước ngọt hoặc cocktail nhiều đường khi tham gia các buổi tiệc. Việc thay đổi này có thể giúp giảm tổng lượng calo nạp vào nếu được duy trì hợp lý.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những lợi ích này mang tính gián tiếp và không đủ để xem rượu vang là công cụ giảm cân.

Tác động của rượu vang đến quá trình đốt mỡ

Khi bạn uống rượu, cơ thể sẽ ưu tiên chuyển hóa cồn trước các chất dinh dưỡng khác. Điều này có nghĩa là quá trình đốt mỡ tạm thời bị chậm lại. Nếu uống thường xuyên hoặc uống nhiều, cơ thể có xu hướng tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ.

Ngoài ra, rượu còn ảnh hưởng đến hormone điều chỉnh cảm giác đói và no. Một số người sau khi uống rượu có xu hướng ăn nhiều hơn, đặc biệt là các món giàu chất béo hoặc đồ ăn nhanh. Đây là một trong những lý do khiến rượu có thể gián tiếp gây tăng cân.

Nhiều người cho rằng uống một ly rượu vang trước khi ngủ giúp thư giãn và ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rượu có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ sâu. Khi giấc ngủ bị ảnh hưởng, hormone kiểm soát cảm giác đói và trao đổi chất cũng bị rối loạn, từ đó làm tăng nguy cơ tăng cân.

Do đó, nếu đang trong quá trình giảm cân, việc uống rượu vang vào buổi tối muộn không phải là lựa chọn lý tưởng.

Uống rượu vang thế nào để không tăng cân?

Nếu bạn yêu thích rượu vang nhưng vẫn muốn duy trì vóc dáng, có thể áp dụng một số nguyên tắc sau:

- Giới hạn lượng uống ở mức 1 ly mỗi ngày

- Tránh uống rượu khi bụng đói

- Không uống sát giờ đi ngủ

- Kết hợp chế độ ăn nhiều rau, ít đường

- Duy trì vận động thường xuyên

Những thói quen này giúp giảm tác động tiêu cực của rượu đến cân nặng.

Giảm cân là một quá trình dài hạn, phụ thuộc vào sự cân bằng giữa năng lượng nạp vào và tiêu hao. Không có thực phẩm hay đồ uống nào có thể tự mình quyết định việc tăng hay giảm cân. Rượu vang chỉ là một yếu tố nhỏ trong tổng thể lối sống.

Nếu bạn duy trì chế độ ăn hợp lý, ngủ đủ và vận động đều đặn, việc thưởng thức một ly rượu vang đôi khi sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cân nặng.

Một số người tin rằng chỉ cần chuyển từ bia sang rượu vang là có thể giảm cân. Thực tế, nếu tổng lượng calo không thay đổi, cân nặng vẫn có thể tăng. Ngoài ra, việc uống rượu để “giảm stress giảm cân” cũng cần được hiểu đúng, vì lạm dụng rượu có thể gây tác dụng ngược.

Rượu vang không phải là thức uống giúp giảm cân, nhưng cũng không phải “kẻ thù” của vóc dáng nếu sử dụng điều độ. Điều quan trọng là kiểm soát lượng uống và duy trì lối sống lành mạnh. Khi hiểu đúng và uống có trách nhiệm, bạn vẫn có thể tận hưởng rượu vang mà không lo ảnh hưởng đến cân nặng.