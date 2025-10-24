TV360 biến 'Der Klassiker' thành lễ hội bia, thổi bùng tinh thần Bundesliga

(VTC News) -

Trận cầu Siêu kinh điển Der Klassiker giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund là một trong những trận đấu được theo dõi nhiều nhất thế giới, thu hút hơn 75.000 khán giả phủ kín tại sân Allianz Arena cùng hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, TV360 – đơn vị độc quyền phát sóng giải Bundesliga – không chỉ đơn thuần phát sóng mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm đậm tinh thần Đức.

TV360 với sự bắt tay lần đầu với DFL Deutsche Fußball Liga, đã mang văn hóa và tinh thần bóng đá Đức đến gần người hâm mộ hơn bao giờ hết. Sự kiện Bundesliga - Watch Party & Beer Fest không chỉ là buổi xem chung mà đã trở thành một lễ hội đích thực, mang trọn vẹn văn hóa và tinh thần bóng đá Đức về với người hâm mộ Việt Nam, gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

Sống trọn văn hóa Đức: Tập trung chất lượng trải nghiệm

Toàn bộ địa điểm đã được biến hóa thành một không gian "Mini-Đức" chân thực, tái hiện không khí cuồng nhiệt của Bundesliga kết hợp với tinh thần phóng khoáng của Lễ hội Bia Oktoberfest. Khách tham dự không chỉ được thưởng thức những cối bia hảo hạng và các món ăn truyền thống, mà còn tham gia nghi thức nâng ly bia đậm chất lễ hội, chiêm ngưỡng và chụp hình cùng đĩa bạc Meisterschale danh giá, cùng giao lưu với hai linh vật Berni, Emma và đại diện Bundesliga từ Đức.

Đại diện TV360 - Viettel Telecom chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ mang giải Bundesliga về Việt Nam, mà còn nỗ lực tái hiện không khí xem bóng đá chung đầy cuồng nhiệt của nước Đức ngay trên nền tảng TV360, giúp người hâm mộ Việt Nam trải nghiệm trọn vẹn văn hóa bóng đá đỉnh cao”.

Tâm điểm tương tác: Cảm xúc đa chiều và cầu nối hai điểm cầu

Sự kiện đã vượt qua giới hạn của một buổi xem chung, thực sự trở thành một tâm điểm tương tác bùng nổ, nơi cảm xúc được thăng hoa. Đêm hội có sự tham gia của BLV Anh Quân, cùng các cầu thủ Thể Công - Viettel và VĐV tâng bóng nghệ thuật Phát Freestyle.

Nhờ kỹ thuật kết nối đa chiều độc đáo, khách mời cùng khán giả chia sẻ chuyên môn, phân tích trực tiếp, thậm chí sự kiện còn kết nối cầu nối đặc biệt với trường quay bình luận trước trận đấu của TV360, đưa không khí lễ hội đến với tất cả khán giả trên sóng. Từng pha bóng, từng bàn thắng đều được chia sẻ cảm xúc tức thì, mang lại sự thăng hoa cảm xúc tột độ.

Tri ân sâu sắc: Những món quà thiết thực kết nối đam mê

Với những ai luôn khao khát sở hữu kỷ vật Bundesliga, TV360 đã mang đến cơ hội đặc biệt để người hâm mộ Bundesliga sở hữu những quà tặng giá trị đến từ những huyền thoại bóng đá Đức.

Không chỉ có trải nghiệm tại chỗ, chuỗi minigames tương tác trực tiếp và online trên ứng dụng TV360 đã diễn ra sôi nổi. Khán giả tham gia dự đoán tỷ số trên ứng dụng đã có cơ hội nhận được áo đấu có chữ ký cầu thủ ngay tại sự kiện. Đây chính là lời tri ân sâu sắc và là cầu nối, thể hiện sự trân trọng của TV360 và DFL đối với cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đức tại Việt Nam một cách chân thành và thiết thực.

Khách hàng nhận các phần quà là áo đấu có chữ kí các cầu thủ Manuel Neur, Harry Kane.

Suốt thời gian qua, TV360 luôn nỗ lực đưa người hâm mộ đến gần hơn với những khoảnh khắc đỉnh cao của Bundesliga. Với sự kiện Watch Party này, TV360 không chỉ mang đến một không gian bóng đá chất lượng, mà còn mừng tinh thần fan đích thực vượt qua mọi giới hạn không gian, thiết lập nên đỉnh cao trải nghiệm mới cho cộng đồng.

Watch Party & Beer Fest là một trong chuỗi các chương trình và hoạt động chiến lược mà TV360, đơn vị độc quyền phát sóng Bundesliga tại Việt Nam, cam kết mang đến cho người hâm mộ.

Suốt thời gian qua, TV360 luôn nỗ lực đưa người hâm mộ đến gần hơn với những khoảnh khắc đỉnh cao của Bundesliga, không chỉ bằng cách cung cấp 100% trận đấu và highlight, mà còn phát triển nhiều tính năng đặc biệt (như tua lại, xem lại, miễn phí 4G/5G Viettel khi xem) và tổ chức hàng loạt game tương tác như Dự đoán tỷ số, Hội Fan Tranh Tài với cơ hội nhận những giải thưởng giá trị Tivi, điện thoại và đặc biệt là chiếc vé xem trực tiếp Bundesliga tại Đức.

Khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này, ông Mano Nhouvannasak - Trưởng phòng Dự án Chiến lược Khu vực châu Á Thái Bình Dương Bundesliga (Head of Strategic Projects APAC) - đã phát biểu: “Ngày hôm nay tôi có thể tự hào tuyên bố là đây là một trận off fan, một bữa tiệc bóng đá tuyệt vời nhất trên thế giới. Với sự đồng hành của TV360 và sự ủng hộ vô cùng nhiệt thành đến từ tất cả các fan ngày hôm nay, chúng tôi cam kết rằng sẽ còn đồng hành để tạo ra những sự trao đổi văn hoá sâu rộng hơn nữa trong tương lai.”

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.