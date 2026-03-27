Tuyệt kỹ trong Thủy Hử bị cấm ngoài đời sau trận thua của quyền vương Thái Lan

Tác phẩm "Thủy Hử" đã khắc họa rất nhiều anh hùng hào kiệt, trong đó Yến Thanh là một trong những nhân vật được yêu thích nhất vì văn võ song toàn, lại là một mỹ nam tử. Yến Thanh với biệt danh "Lãng Tử" tinh thông thổi tiêu hát xướng, lại có tài thiện xạ. Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, ông xếp thứ 36, ứng với sao "Thiên Xảo Tinh", giữ chức bộ quân đầu lĩnh.

Tuyệt chiêu “Bồ câu xoay” của Yến Thanh

Môn võ "Yến Thanh Quyền", vốn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc, được tương truyền do chính Yến Thanh sáng tạo ra. Đặc điểm nổi bật nhất của môn quyền thuật này là tính thực dụng cực cao, nổi danh thiên hạ nhờ khả năng thực chiến. Động tác của Yến Thanh Quyền nhẹ nhàng, linh hoạt, biến hóa đa đoan, chú trọng vào công phu hông và chân, bộ pháp vững chãi, khung thế chuẩn mực và phát lực dũng mãnh.

Diễn viên Nghiêm Khoan vào vai Yến Thanh

Thân thủ của Yến Thanh được thể hiện một cách trọn vẹn nhất trong hồi thứ 74 của "Thủy Hử": "Yến Thanh dùng trí vật ngã Kình Thiên Trụ".

"Đả lôi đài" (thách đấu trên đài) là một trong những câu chuyện đặc sắc nhất của võ thuật Trung Hoa, cũng là hình thức biểu hiện đối kháng võ thuật tối ưu.

Trong hồi "Yến Thanh dùng trí vật ngã Kình Thiên Trụ" có viết: Tại hội đền núi Thái Sơn hàng năm đều tổ chức lôi đài tỷ võ, cao thủ võ lâm khắp nơi quy tụ về đây để phân cao thấp. Chủ đài nhiệm kỳ đó là "Kình Thiên Trụ" Nhậm Nguyên đã có trận đại chiến "không phân hạng cân" với Yến Thanh.

Cảnh giao đấu giữa Yến Thanh và Nhậm Nguyên trên phim Tân Thủy Hử

Đối mặt với một Nhậm Nguyên "đánh khắp thiên hạ không đối thủ", Yến Thanh đã dùng lối đánh linh hoạt, khéo léo để ứng phó. Tận dụng nhược điểm khinh địch của đối phương, Yến Thanh dùng chiêu "tá lực đả lực" (mượn lực đánh lực), nhấc bổng Nhậm Nguyên lên vai, sử dụng tuyệt kỹ "Bột Cáp Toàn" (chim bồ câu xoay vòng) quật ngã đối thủ xuống dưới lôi đài và giành chiến thắng.

Chiêu thức mà Yến Thanh sử dụng trong võ thuật dân gian thường được gọi là "Đảo khẩu đại" (Lộn túi vải), còn trong thi đấu Tán thủ hiện đại, nó có tên gọi là "Xuyên thối quá kiên suất" (Cõng chân qua vai rồi ném). Đây là một kỹ thuật vật nhanh mang tính sát thương cao, vận dụng nguyên lý "mượn lực đánh lực".

Các bước thực hiện động tác như sau: Trước hết hai bên đối đầu trong tư thế cảnh giác (thường là chân trái phía trước). Khi hai bên ôm ghì hoặc khi đối phương tung đòn tấn công, lợi dụng khoảnh khắc trọng tâm đối phương dồn về phía trước, dùng tay phải khống chế cánh tay trái của đối phương (nếu không đeo găng có thể nắm cẳng tay), thuận thế kéo lệch sang phải, đồng thời hạ thấp trọng tâm; tay trái luồn sâu xuống dưới háng đối phương, móc lấy chân trái của đối phương;

Sau đó dùng vai vác bổng đối phương lên, để đối phương nằm ngang trên vai mình, rồi thuận theo quán tính quật đối phương từ vai phải xuống đất; hoặc có thể dùng tuyệt kỹ “bồ câu xoay” của Yến Thanh, vác đối phương xoay vài vòng, lợi dụng quán tính để quật ngã.

“Bồ câu xoay” trong võ thuật hiện đại

Nói đến việc vận dụng tuyệt kỹ này đạt đến mức độ thuần thục điêu luyện trong thi đấu Tán thủ hiện đại, không thể không nhắc tới Liễu Hải Long (sinh năm 1981). Võ sĩ này từng sử dụng kỹ thuật trên trong các trận đấu với "Thần Hành Thái Bảo" Trương Thuận, Đổng Hải Phong và đặc biệt là quyền vương Muay Thái - Robert Kaennorasing. Anh đã nhấc bổng đối thủ lên cao và quật xuống cực mạnh, thậm chí văng ra khỏi lôi đài. Kỹ thuật này không chỉ gây sát thương nặng nề mà quan trọng hơn là đánh sập ý chí và sự tự tin của đối phương.

Năm 2000, trong lần đầu tiên tham dự giải Tán Thủ Vương, Liễu Hải Long đã chạm trán mãnh tướng Hà Nam là "Thần Hành Thái Bảo" Trương Thuận. Trước trận đấu, Trương Thuận chiếm ưu thế về chiều cao, sải tay và nổi tiếng với lối đánh lỳ lợm, khiến ai nấy đều lo lắng cho chàng trai 19 tuổi mới chân ướt chân ráo vào nghề như Liễu Hải Long.

Liễu Hải Long là cao thủ Tán thủ của Trung Quốc

Đến hiệp thứ 4, Liễu Hải Long tung ra cú đá "Bích quái thối" thương hiệu thẳng vào mặt Trương Thuận, kéo theo đà phản công của đối thủ. Trương Thuận tung một cú đá vòng cầu tầm thấp nhưng Liễu Hải Long đã cúi người bắt chân và định quật ngã đối phương.

Tuy nhiên, do lực của Trương Thuận quá lớn nên đòn đầu không thành công. Liễu Hải Long lập tức biến đổi "kình lộ", dùng sức mạnh nhấc bổng đối phương lên vai và quăng ra khỏi lôi đài. May mắn là Trương Thuận đã kịp bám vào dây đài nên không bị thương.

Tháng 9/2001, tại giải đối kháng Trung - Thái lần thứ nhất, đây là lần giao tranh chính thức giữa hai phía nên cả hai đều đặc biệt coi trọng và cử ra đội hình mạnh nhất. Ở hạng cân 75kg, Trung Quốc cử Tán Thủ Vương Liễu Hải Long, còn Thái Lan cử nhà vô địch Lumpinee mạnh nhất khi đó – Robert Kaennorasing. Nghe nói lúc bấy giờ Coban đã sở hữu tới 4 chiếc đai vô địch.

Trong trận đấu, Liễu Hải Long với ưu thế về sức mạnh đã nhiều lần vác đối thủ lên vai để thực hiện cú quăng. Theo luật thi đấu lúc bấy giờ, đòn vật dù không được tính điểm nhưng đã thành công trong việc trấn áp khí thế của Robert Kaennorasing.

Khi bị dẫn trước khá xa về điểm số, Robert Kaennorasing chỉ còn biết đặt kỳ vọng vào những cú đánh nặng để hy vọng đo ván (KO) Liễu Hải Long. Tuy nhiên, Liễu Hải Long liên tục dùng các cú đá vòng cầu thấp để quấy nhiễu và dò xét, dùng đòn đấm ép đối phương vào dây đài, sau đó thực hiện một cú "Đảo Khẩu Đại" nhấc bổng đối thủ lên vai và quăng thẳng ra ngoài võ đài.

Coban khi trở lại đài tỏ ra vô cùng giận dữ. Võ sĩ này sau đó đã mất kiểm soát khi giao đấu và cuối cùng phải nhận thất bại. 17 năm sau, khi nhớ lại trận đấu này, Liễu Hải Long chia sẻ: "Phía Thái Lan đã khiếu nại (về việc bị quăng ra khỏi đài). Kể từ đó, các trận đấu Trung - Thái đã cấm kỹ thuật ôm vật ném đối thủ xuống dưới đài”.