Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc hôm nay 31/3

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc

Sau 2 lượt trận đầu tiên, cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều chưa thắng. U23 Việt Nam hoà U23 Triều Tiên 1-1 sau khi dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu. Đến lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thua U23 Thái Lan 0-1 với pha thủng lưới ở giây thứ 21. Trong khi đó, U23 Trung Quốc hoà cả 2 đối thủ này trước khi đấu với U23 Việt Nam.

Tại bán kết giải U23 châu Á 2026 vừa diễn ra đầu năm nay, U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam 3-0. Tuy nhiên, ở thời điểm này, lực lượng của cả 2 đội bóng đều có sự thay đổi để chuẩn bị cho chu kỳ mới của lứa U23. Riêng U23 Việt Nam đang tạo điều kiện cho nhóm cầu thủ U21 để hướng tới ASIAD 20 diễn ra trong năm nay tại Nhật Bản.

U23 Việt Nam vẫn còn Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận từng góp mặt ở trận đấu với U23 Trung Quốc ở giải châu Á. Kinh nghiệm thi đấu của bộ đôi này có vai trò quan trọng trong bối cảnh phần lớn các cầu thủ còn lại chưa có nhiều cơ hội cọ xát với các đối thủ quốc tế, thậm chí chưa xuất hiện ở đấu trường V.League.

Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho thấy điểm tích cực ở sự tự tin và kỹ thuật xử lý bóng. Dù vậy, đội hình mới của U23 Việt Nam vẫn cần thời gian để hình thành bộ khung tối ưu và vận hành nhuần nhuyễn. Thành tích không phải yếu tố đặt nặng ở thời điểm này nhưng chiến thắng để tăng thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ cũng có ý nghĩa đáng kể.