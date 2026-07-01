Trực tiếp bóng đá Mexico vs Ecuador 8h ngày 1/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Mexico và Ecuador bắt đầu lúc 8h ngày 1/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mexico vs Ecuador mới nhất tại đây.
Mexico gặp Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Estadio Azteca tại Mexico City (Mexico). Đội thắng trong cặp đấu Mexico vs Ecuador gặp Anh hoặc CHDC Congo ở vòng 1/8.
Opta đánh giá Mexico có 47,1% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Ecuador là 23,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 29,2%.
Hai đội từng gặp nhau một lần tại World Cup. Ở vòng bảng World Cup 2002, Mexico thắng Ecuador 2-1.
Mexico đứng đầu bảng A với 9 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Javier Aguirre thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0 và CH Séc 3-0. Ecuador đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện Nam Mỹ thua Bờ Biển Ngà 0-1, hòa Curacao 0-0 và thắng Đức 2-1 ở lượt cuối bảng E.
Mexico được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và hàng thủ chưa thủng lưới. Dù vậy, Ecuador vừa đánh bại Đức và là đội có cường độ gây sức ép cao ở vòng bảng.
Thống kê trận Mexico vs Ecuador đáng chú ý
Hai đội từng gặp nhau 28 lần, trong đó Mexico thắng 17, Ecuador thắng 4, còn 7 trận kết thúc với tỷ số hòa.
Đây là lần thứ hai Mexico và Ecuador gặp nhau tại World Cup. Trước đó, Mexico thắng 2-1 ở vòng bảng World Cup 2002 dưới thời HLV Javier Aguirre.
Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên của khu vực CONCACAF cán mốc 20 chiến thắng tại World Cup.
Trên sân nhà, Mexico thắng 6 và hòa 2 trong 8 trận World Cup gần nhất.
Ecuador lần thứ hai vào vòng knock-out World Cup. Lần đầu tiên là năm 2006, khi họ thua Anh 0-1 ở vòng 1/16.
Trận Mexico vs Ecuador được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Mexico vs Ecuador trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Mexico vs Ecuador đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.