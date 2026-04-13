Trao 24 giải Vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh phối hợp tổ chức, tối nay 13/4.

Với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tuần Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức từ ngày 9 đến 13/4, nhằm tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh trước yêu cầu phải đổi mới.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức tôn vinh các tác giả và trao 24 giải Vàng; 37 giải Bạc, 71 giải Đồng; 60 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc các thể loại: Phát thanh trực tiếp , phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc; Podcast…

Ban tổ chức cũng trao 29 giải khác, gồm: Giải người kể chuyện (host) xuất sắc; Giải người dẫn Chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải Ekip sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải Phát thanh viên xuất sắc; Kỹ thuật viên xuất sắc.

Trong đó 24 tác phẩm đoạt giải Vàng trải rộng ở nhiều thể loại như chương trình chuyên đề, tiếng dân tộc, phát thanh trực tiếp và Podcast, phản ánh sinh động các vấn đề thời sự, kinh tế - xã hội, văn hóa, đời sống.

Ở nhóm chương trình phát thanh trực tiếp, nhiều tác phẩm gây ấn tượng như Từ “thẻ vàng” đến khát vọng biển xanh, Không để khoảng trống pháp lý, Hàng giả - Hiểm họa thật hay Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà,... cho thấy sự bám sát thực tiễn và tinh thần phản ánh những vấn đề nóng của xã hội.

Trong khi đó, thể loại chương trình chuyên đề nổi bật với các tác phẩm như Sức mạnh Việt Nam từ chiều sâu văn hóa, Khát vọng trị thủy, Nông nghiệp hữu cơ và hành trình ngược gió,... thể hiện góc nhìn phân tích, chiều sâu nội dung và tư duy báo chí hiện đại.

Ở mảng chương trình tiếng dân tộc, các tác phẩm như Đất khó đã nở hoa, Để những thanh âm của rừng Kon Pring vang cùng sắc Xuân, Phía sau mùa rẫy góp phần khắc họa đời sống, văn hóa và tiếng nói của đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Trong khi đó, thể loại phát thanh trực tiếp tiếp tục khẳng định sức hút với những chương trình như Theo dòng thời sự, Giữ “lửa” nhân lực cấp xã, Cú hích tăng trưởng 2 con số, hay các chương trình ứng dụng công nghệ như Online 360: TP.HCM ứng dụng AI trong giáo dục, cho thấy sự linh hoạt và khả năng cập nhật nhanh nhạy của phát thanh trong môi trường số.

Đáng chú ý, ở hạng mục Podcast – lần đầu tiên được đưa vào thi chính thức xuất hiện nhiều tác phẩm nổi bật như Chênh vênh, Chảo lửa Trung Đông và “sóng nhiệt” đến Nghệ An, Nụ cười 5 centimet trên đỉnh Răng Cưa, Gỡ “thẻ vàng”, làm sạch “lý lịch” cá tôm, Giữ lửa văn hóa từ nhịp sống riêng, Nước mắt người mẹ, Nhịp than: Nhịp thở ở mức -300… Các tác phẩm này không chỉ đa dạng về đề tài mà còn thể hiện rõ xu hướng kể chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, bám sát đời sống và tận dụng hiệu quả lợi thế của nền tảng số.

Đánh giá cao chất lượng các chương trình tham gia dự thi Liên hoan năm nay, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII nhấn mạnh, các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự nâng cao rõ rệt về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện, hướng đến sự gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc và mang đậm hơi thở cuộc sống.

Điều đó khẳng định xu hướng nhất quán của phát thanh hiện đại, lấy thính giả làm trung tâm, phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng. Đặc biệt, Podcast đã cho thấy sự thích ứng nhanh nhạy với xu hướng truyền thông hiện đại, đa nền tảng, góp phần mở rộng đối tượng công chúng.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Các đơn vị dự thi đều nghiên cứu, chuẩn bị và chọn lựa được những đề tài rất nóng, gắn với sự kiện trọng đại của đất nước, những vấn đề xã hội đang đặc biệt quan tâm và thể hiện được bản sắc của từng địa phương từng vùng miền.

Chủ đề phong phú, đa dạng và có những câu chuyện xúc động về cuộc sống lao động của Nhân dân, những cái chạm đến trái tim của những người nghe thông qua việc làm chuẩn bị kỹ của các Đài. Cách thức thể hiện sáng tạo. Một số Đài lớn có truyền thống đầu tư quan tâm đến phát thanh như Báo phát thanh truyền hình Quảng Ninh, VOH, một số đơn vị của Đài TNVN, Báo – Đài PTTH Nghệ an đã có những tác phẩm rất ấn tượng".

Trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu nghề nghiệp được tổ chức như hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”, hội thảo về Phát thanh trực tiếp, cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm, cuộc thi ảnh - video clip... Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới diễn ra vào tối 11/4 tại Quảng trường 30/10 thu hút 50.000 người tham dự.