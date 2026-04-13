Danh sách tác phẩm đoạt giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Ngày 13/4, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã ký Quyết định số 1090/QĐ-TNVN về việc tặng thưởng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-2026 cho các tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Cụ thể như sau:

GIẢI VÀNG

THỂ LOẠI PHÓNG SỰ, PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA

1. Từ “thẻ vàng” đến khát vọng biển xanh: Ngư dân miền Trung quyết tâm chuyển mình

Nhóm tác giả: Lê Vinh Thông, Hồ Thanh Hiếu

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam

2. Từ một tiếng nói người dân

Nhóm tác giả: Trần Thị Thoa, Nguyễn Thị Liên, Đào Thị Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thị Hồng Hạnh

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hưng Yên

3. Không để khoảng trống pháp lý

Nhóm tác giả: Phan Thị Thu Hiền, Trần Mạnh Cường, Trần Ngọc Anh, Trần Anh Tuấn, Lưu Văn Trường, Hà Trọng Nhận, Trần Thu Hằng

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

4. Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà: Mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính

Nhóm tác giả: Nguyễn Lan Phương, Bùi Anh Tuấn, Phạm Thị Hồng Huệ

Đơn vị: Ban Đối ngoại (VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Hàng giả - Hiểm họa thật

Nhóm tác giả: Từ Thị Xuân Yến, Trần Quang Huy, Bùi Thị Hồng Ngọc

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ

1. Sức mạnh Việt Nam từ chiều sâu văn hóa

Nhóm tác giả: Trần Thị Minh Tâm, Phạm Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Linh, Nguyễn Thị Ngọc Hà

Đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2) - Đài TNVN

2. Khát vọng trị thủy

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan, Bùi Thị Hương Giang, Trần Hữu Hưng

Đơn vị: Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam

3. Nông nghiệp hữu cơ và hành trình ngược gió

Nhóm tác giả: Hoàng Thị Huệ Dinh, Vi Thị Diễn, Đỗ Thị Hương

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC

1. Đất khó đã nở hoa

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Vàng Thị Lan, Vừ A Chu, Thào A Ly, Lầu Thị Chia, Nguyễn Hải Quân

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc - Đài Tiếng nói Việt Nam

2. Để những thanh âm của rừng Kon Pring vang cùng sắc Xuân

Nhóm tác giả: Nhat Lisa, A Sa Ly, Gương, Katarina Nga

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam

3. Phía sau mùa rẫy

Nhóm tác giả: Từ Thị Xuân Yến, Trần Quang Huy, Lê Anh Vinh, Võ Thị Thu Hương

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP

1. Chương trình Theo dòng thời sự

Đơn vị: Ban Thời sự - Đài TNVN

Nhóm tác giả: Đào Thanh Trường, Lê Thị Thu, Uông Thị Thu Huyền, Văn Phương Hoa, Nguyễn Hiền Anh Thư, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Toàn

2. Giữ "lửa" nhân lực cấp xã

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Nhóm tác giả: Trần Thị Huyền, Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thị Khánh Ly, Đoàn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Cẩm Thùy, Lê Thị Thùy Linh, Nguyễn Bình Sơn

3. Cú hích tăng trưởng 2 con số

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Nhóm tác giả: Dương Duy Khoa, Nguyễn Thị Phương Thúy, Nguyễn Trần Nhật, Đặng Xuân Toản, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Văn Hải, Đặng Văn Thưởng

4. Chương trình Online 360: TP HCM ứng dụng AI trong giáo dục

Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Nhóm tác giả: Nguyễn Công Vinh, Phan Văn Khanh, Nguyễn Lưu Ngọc Thảo, Tô Khánh Tường, Nguyễn Thị Ngọc Thi, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Phúc

5. Theo ánh đèn lò

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

Nhóm tác giả: Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hằng, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Đức Anh, Lê Thị Hiền

6. Tái định vị chất lượng cán bộ cho kỷ nguyên mới

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

Nhóm tác giả: Trần Thị Tuyết Chinh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Cao Thị Phương Liên, Nguyễn Phú Cường, Đỗ Thị Hồng, Phạm Thị Tú Oanh

THỂ LOẠI PODCAST

1. Chênh vênh

Nhóm tác giả: Phạm Thị Dung, Bùi Đăng Mạnh, Nguyễn Văn Chương

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hưng Yên

2. Chảo lửa Trung Đông và "sóng nhiệt" đến Nghệ An

Nhóm tác giả: Trần Minh Ngọc, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Kiều Hưng, Võ Thị Thu Giang, Trương Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Bình Sơn

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

3. Nụ cười 5 centimet trên đỉnh Răng Cưa

Nhóm tác giả: Nguyễn An Kiên, Nguyễn Khắc Kiên

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc - Đài TNVN

4. Gỡ "thẻ vàng", làm sạch "lý lịch" cá tôm

Nhóm tác giả: Phạm Thái, Chu Trung Đức, Thái Mạnh Thắng, Lại Như Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Thúy Vy

Đơn vị: Ban VOV Giao thông Quốc gia - Đài TNVN

5. Giữ lửa văn hóa từ nhịp sống riêng

Nhóm tác giả: Vũ Thị Tuyết Mai, Hồ Hải Huyền

Đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc - Đài TNVN

6. Nước mắt người mẹ

Nhóm tác giả: Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc, Võ Nguyễn Trọng Hưởng, Nguyễn Huỳnh Như, Võ Thị Thu Mười

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp

7. Nhịp than: Nhịp thở ở mức - 300

Nhóm tác giả: Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Đức Anh, Cao Đặng Châu Anh.

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

GIẢI BẠC

THỂ LOẠI PHÓNG SỰ

1. Luật mở hay quy định hở?

Nhóm tác giả: Đào Xuân Tuấn, Ngô Nhật Lân, Nguyễn Bình Sơn, Trần Thị Thanh Nga, Trần Xuân Lịch

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

2. Anh hùng tuổi 90

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Hoàng

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lào Cai

3. Bài toán liên kết vùng bắt đầu được giải từ Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phạm Hà Khánh Hiệp, Lê Thị Lý

Đơn vị: Cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh - Đài Tiếng nói Việt Nam

4. Loạt bài “Nhà ở xã hội: Để chính sách đúng được vận hành đúng”

Nhóm tác giả: Lê Thị Hằng, Chu Thúy Ngà, Nguyễn Minh Quyên, Vũ Thị Đào

Đơn vị: Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Cuộc di dời kỷ lục 10 nghìn ngôi mộ tại dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Hành trình của sự thấu hiểu

Nhóm tác giả: Nguyễn Giang Nam, Chu Anh Nguyên, Nguyễn Thế Phương, Trần Thị Hoa, Đỗ Hoài Nam, Hoàng Bích Thảo, Nguyễn Phương Huệ

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh

6. Bám rừng giữ đất nơi thượng nguồn sông Đà

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thế Tiệp, Đinh Tùng Phương, Phan Ngọc Lâm, Nguyễn Thanh Hà, Lù Ngọc Dũng.

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu

7. Cách mạng tinh gọn bộ máy, lửa thử vàng, gian nan thử cán bộ

Nhóm tác giả: Dương Đình Tuấn, Vũ Nam Trang, Hà Quang Sáng, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Khoa Điềm

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam

8. Trả lại bình yên cho những mái trường

Nhóm tác giả: Mai Việt Hà, Bùi Ngọc Toàn, Hoàng Văn Triều, Nguyễn Thị Minh Thúy, Mai Công Huân, Nguyễn Tuấn Tú, Nguyễn Ngọc Nam Phương

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ

1. Ao làng, ai nhớ, ai thương…

Nhóm tác giả: Phạm Văn Xướng, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Đăng Mạnh, Nguyễn Thị Thủy, Đồng Văn Hoàng, Nguyễn Công Nhân

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hưng Yên

2. Giao thông lối mở vùng cao

Nhóm tác giả: Mai Đức Thông, Tăng Thị Hà, Hoàng Thị Minh Phương, Chu Thị Ngọc Bích, Đồng Quyết Thắng

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang

3. Khi hạt lúa biết “Thở”

Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Trường, Lê Nguyễn Mỹ Duyên, Huỳnh Thị Thu Thảo, Lê Nguyễn Xuân Hoàng, Ngô Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Võ Nguyễn Trọng Hưởng

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp

4. Hải Phòng kiến tạo xã hội vì con người

Nhóm tác giả: Nguyễn Phúc Lập, Đặng Thị Lương Hồng, Vũ Huy Long, Hoàng Thanh Giang, Nguyễn Hoàng, Lương Chiến Thắng, Nguyễn Tuấn Anh

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

5. Nghị quyết 68 - Động lực để kinh tế tư nhân Ninh Bình bứt phá

Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Sải, Vũ Thị Minh, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ngô Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Hải Nhẫn

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC

1. Hạt giống đỏ giữa đại ngàn

Nhóm tác giả: Ka Pou Diễm, K’ Thủy, K’ Dực, Jơ Lơng Nai Hên, Jơ Nưng Sang Định

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lâm Đồng

2. Giữ hồn lanh nơi cao nguyên đá

Nhóm tác giả: Mai Ngọc Quỳnh, Ma Thị Lắm, Chu Thị Ngọc Bích, Hoàng Thị Minh Phương, Vàng Thị Máy, Giàng Thị Thanh, Đồng Quyết Thắng

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang

3. Đất chảy

Nhóm tác giả: Lê Thị Minh Hoa, Nguyễn Thị Kim Thu, A Viết Sĩ, A Lăng Thị Kim Cương, A Lăng Lợi, Hồ Xuân Nhàn, Đinh Thị Oang

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam

4. Cán bộ trẻ sau sáp nhập: Áp lực và khát vọng

Nhóm tác giả: Đặng Thị Minh Thúy, Đặng Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Úy, Nguyễn Thị Hải Yến, Tố Như, Triệu Thuần

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên

5. “Quê hương cách mạng” - Dựng độc lập, vững tương lai

Nhóm tác giả: Trần Thị Trường Giang, Bùi Tiến Cường, Nông Thị Diệp, Hoàng Văn Cường, Hoàng Thị Hiền

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc - Đài Tiếng nói Việt Nam

THỂ LOẠI PHÁT THANH TRỰC TIẾP

1. Trưởng bản - mắt xích đổi mới từ cơ sở

Đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc - Đài TNVN

Nhóm tác giả: Cầm Thị Hoài Thu, Phạm Xuân Thọ, Nguyễn Tự Minh, Nguyễn Thị Hòa, Hoàng Bảo Thái, Đinh Trọng Khánh, Đồng Quyết Thắng

2. VOV3 Dj On Air - Giao cảm

Đơn vị: Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc - Đài TNVN

Nhóm tác giả: Tạ Ngọc Hưng, Phạm Xuân Kỳ, Nguyễn Hữu Nam, Trần Hoài Anh, Trần Minh Đức, Trần Thị Thu Trang, Mai Thị Tuyết Hoa

3. Khi hào quang chệch hướng...

Đơn vị: “Phát thanh Công an nhân dân - Cục Truyền thông CAND”

Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Kiều Anh, Dương Văn Định, Nguyễn Nhật Bình, Trần Thị Như Quỳnh, Đào Khôi Nguyên

4. Vạn bước chân - Vạn yêu thương

Đơn vị: Ban Đối ngoại - Đài TNVN

Nhóm tác giả: Lê Phương Khanh, Vũ Nhật Quỳnh, Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Thị Hồng Phương

5. Khi lòng trắc ẩn được đặt đúng nơi

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình An Giang

Nhóm tác giả: Danh Hiệp Sang, Huỳnh Thị Diệu Hằng, Lê Hoàng Bạch Huy.

6. Đánh thức di sản miền đá xám

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang

Nhóm tác giả: Mai Đức Thông, Tăng Thị Hà, Phan Việt Hòa, Chu Bích Ngọc, Hoàng Thị Minh Phương, Vũ Tiến Dũng, Đặng Thị Nội.

7. Chương trình Thời sự tổng hợp

Đơn vị: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai

Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Tuấn, Lý Hùng Cường, Lê Trung Kiên, Nguyễn Quốc Dũng, Phạm Thanh Tùng, Dương Thị Hằng, Bùi Tiến Linh

8. Chol Chnam Thmay từ tín ngưỡng cộng đồng đến di sản quốc gia

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh

Nhóm tác giả: Nguyễn Lữ Minh Lam, Huỳnh Thị Diễm Trang, Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thiện An, Nguyễn Tuyết Vân

9. Hừng Đông 3260

Đơn vị: Ban VOV Giao thông Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhóm tác giả: Dương Thị Bảo Ngọc, Thái Mạnh Thắng, Phạm Thái, Bùi Thị Lan Anh, Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Minh Nhật

THỂ LOẠI PODCAST

1. Tầm cao mới của đối ngoại toàn diện: Nhìn từ câu chuyện Việt Nam – Hoa Kỳ

Nhóm tác giả: Vũ Thị Hồng Linh, Đoàn Nguyên Hiếu, Đỗ Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hương, Hà Huy Hiểu

Đơn vị: Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

2. Khi niềm tin bị đánh cắp

Nhóm tác giả: Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Thị Thuý Nga, Lê Ngọc Hưng, Lê Hoàng Sơn

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lâm Đồng

3. Niềm vui của Bầu

Nhóm tác giả: Đỗ Thị Thùy Linh, Phạm Như Quỳnh, Trần Thị Hương

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lào CaI

4. Sự thật kinh hoàng phía sau những suất ăn học đường

Nhóm tác giả: Đinh Thị Thuỳ Linh, Phạm Sỹ Công, Đỗ Thế Đức

Đơn vị: Báo Dân Việt

5. 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình - Cuộc chạy đua "thần tốc" với thời gian

Nhóm tác giả: Nguyễn Giang Nam, Chu Anh Nguyên, Trần Thị Hoa, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Tân Trung, Nguyễn Ánh Nguyệt, Đỗ Hoài Nam

Đơn vị: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

6. Xã "vẽ" đường quang - Dân "quàng" nợ lãi

Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Thái, Nguyễn Khánh, Lê Thành Vinh, Trần Công Hoan, Trịnh Minh Chiến

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

7. Toàn cảnh vụ giúp lão thành cách mạng đòi lại mảnh đất lịch sử

Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Thị Duyên

Đơn vị: Báo Thanh niên

8. Hormuz - Ván cờ nơi eo biển lửa

Nhóm tác giả: Lê Thị Hằng, Trần Thúy Ngọc, Nguyễn Anh Dũng, Phạm Thùy Dương

Đơn vị: Ban Thời sự - Đài TNVN

9. Chủ tịch VNG "Thử gì cũng được, miễn đừng chết"

Nhóm tác giả: Nguyễn Thuỳ Ngân, Lê Diễm Hạnh, Lý Bảo Quyên, Nguyễn Tiến Thành, Phùng Phạm Thuỷ Tiên, Trần Kỳ Anh, Lương Trung Kiên

Đơn vị: Báo Vnexpress

10. Khúc đồng vọng Diên Hồng

Nhóm tác giả: Hoàng Giang, Phạm Thu Hiền, Vũ Công Định, Văn Thị Ngọc Ánh

Đơn vị: Thông tấn xã Việt Nam (TT Nội dung số)

GIẢI ĐỒNG

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP

1. Chính quyền hai cấp: Sức nặng từ nơi gần dân nhất

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hưng Yên

Nhóm tác giả: Trần Thị Thoa, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hình, Nguyễn Thị Thủy, Đặng Hồng Hạnh, Đỗ Thị Tươi, Nguyễn Huy Lâm

2. Người hùng trong cơn lũ dữ

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Huệ, Nông Thị Thu Thủy, Trịnh Nông Thị Phương, Mai Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Thiện, Dương Quang Huy

3. Câu chuyện bên dòng Cửu Long: Giữ người ở lại

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hường, Phạm Hồng Linh, Nguyễn Minh Đức, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Huy Cường, Lê Hùng Tiến, Lê Vũ Phượng Uyên

4. Hiện thực hóa khát vọng điện hạt nhân

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa

Nhóm tác giả: Trần Hoài Hương, Ngô Thanh Hoài, Nguyễn Thị Phương Linh, Nguyễn Thị Ánh, Hoàng Thị Thùy Ninh, Phạm Quốc Đạt, Phạm Văn Thuận

5. Tên dâng mộ liệt sĩ

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị

Nhóm tác giả: Lâm Thị Hạnh, Thái Thị Thúy Diệu, Thế Thị Thùy An, Nguyễn Thị Bảo, Phùng Thị Như Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Khắc Nam

6. Ngành dừa tỷ đô của Vĩnh Long – Cơ hội và hướng đi bền vững

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Việt Đường, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Công Danh, Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Văn Hiếu

7. Ninh Bình bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình

Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Sải, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Trần Thị Hồng Giang, Ngô Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Hải Nhẫn, Mai Thị Dung, Nguyễn Xuân Hà

8. Vững thế trận từ cơ sở

Đơn vị: Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

Nhóm tác giả: Hoàng Gia Khánh, Ma Nguyễn Chí Diệu, Trần Lê Thanh Tuấn, Bùi Lê Lợi, Nguyễn Thị Nhi

9. Hành trình "gieo mầm xanh"

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La

Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Chinh, Khương Thị Nguyệt, Lê Minh Đường, Cầm Ngọc Giang, Hà Thị Nhung, Quàng Văn Tuấn, Cà Mạnh Hùng

10. Hà Nội về đích trước mùa mưa bão

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội

Nhóm tác giả: Phạm Thị Thanh Hải, Võ Hoài Nam, Phạm Thúy Hằng, Hoàng Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Thanh Duyên, Trần Thị Hằng, Ngô Thị Hoa Mai

11. Thành phố tương lai Đồng Nai - "Bản hòa âm" của đường băng và đại lộ

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai

Nhóm tác giả: Lê Hưng Cát, Nguyễn Thị Tình, Vũ Thị Minh Trang, Đỗ Thị Diệu Hiền, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Tốt

THỂ LOẠI PHÓNG SỰ, PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA

1. Đi trực tiếp làm trực tuyến

Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Thu Thảo, Cao Thị Lê, Võ Bá Ngọc Anh, Võ Nguyễn Trọng Hưởng, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Ngô Thị Ngọc Hạnh

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp

2. Gen Z và TikTok chính luận - Lan tỏa tình yêu nước thời đại số

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Trang

Đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2) - Đài TNVN

3. Kênh đen, trách nhiệm trắng

Nhóm tác giả: Đỗ Trung Thuận, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Lê Tấn Khoa, Bùi Trọng Nhân, Hà Thị Ngọc Hương, Nguyễn Kim Loan

Đơn vị: Ban VOV Giao thông Quốc gia (VOVGT) - Đài Tiếng nói Việt Nam

4. Bác sĩ "hai vai": Xén công - Đắp tư?

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phạm Vương Quý, Trần Công Hoan, Nguyễn Thái, Nguyễn Lam Giang

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

5. Cần một cuộc cách mạng "Nói không với thực phẩm bẩn"

Nhóm tác giả: Lâm Thị Minh Phương, Trịnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trường Chung, Nguyễn Thu Hương

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

6. Thầy Sáu ơi!

Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Toàn, Phạm Thị Diệu Minh, Trần Văn Tú, Đặng Thanh Sơn, Võ Minh Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Tú

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị

7. Kết nối vùng di sản - Không để giá trị đứng riêng

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc - Đài Tiếng nói Việt Nam

8. Nến cong, lửa thẳng

Nhóm tác giả: Nguyễn Thu Giang, Hoàng Thị Hải

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

9. Từ tâm bão đến an cư bền vững

Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Xuân Nguyên, Võ Thị Bê, Trần Trung Tâm

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai

10. Tiếng khóc nảy mầm từ đá xám

Tác giả: Nguyễn An Kiên

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc - Đài Tiếng nói Việt Nam

11. Chiến dịch Quang Trung - Thần tốc vì dân

Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Pháp, Phạm Văn An, Trương Thị Kim Liên, Đỗ Chí Công, Đồng Xuân Thiều, Trần Văn Kiên, Hà Huy Hiểu

Đơn vị: Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

12. Hạnh phúc nhân dân - Nền tảng kiến tạo một Hà Nội đáng sống

Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh Duyên, Phạm Thúy Hằng

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội

13. Đánh thức “vàng xanh” Thái Nguyên - giải pháp đưa danh trà thành ngành kinh tế tỷ USD

Nhóm tác giả: Nông Thị Thu Thủy, Nguyễn Tố Việt Hương, Đỗ Đức Triển, Trần Thị Thùy Anh, Nguyễn Thị Thu Trang

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên

14. Giữa lằn ranh sinh tử

Nhóm tác giả: Đào Phạm Hoàng Quyên, Nguyễn Quốc Bảo, Lê Tú Anh, Nguyễn An Bang, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Trang, Phạm Thị Hồng Khương

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đắk Lắk

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ

1. Ai giữ lương tâm cho nghề giữ trẻ

Nhóm tác giả: Từ Thị Xuân Yến - Bùi Thị Hồng Ngọc - Phan Thị Thanh Thủy

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi

2. Đưa câu hát làng chài về biển

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thiện, Đào Thùy Linh, Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Thị Loan

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

3. Sống số

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thế Tiệp, Phạm Thị Thịnh, Nguyễn Thái Dương, Lù Ngọc Dũng.

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu

4. Để không còn những chuyến đi định mệnh

Nhóm tác giả: Đỗ Thị Giang, Trần Thị Loan, Đoàn Thị Mến, Ngô Thúy Nga

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lào Cai

5. Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

Nhóm tác giả: Danh Hiệp Sang , Lê Văn Thắng, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thanh Giang, Lê Nguyễn Trà Giang, Nguyễn Văn Điền

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình An Giang

6. Lực lượng Công an: Gần dân hơn trong kỷ nguyên số

Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Tú, Vương Đoàn Dũng, Dương Văn Định, Nguyễn Nhật Bình, Trần Thị Như Quỳnh, Đào Khôi Nguyên

Đơn vị: Ban Biên tập Phát thanh Công an nhân dân - Cục Truyền thông Công an nhân dân

7. Để hiền tài là nguyên khí quốc gia trong kỷ nguyên mới

Nhóm tác giả: Mai Kiều Tuyết, Quách Mạnh Đồng, Phạm Như Ngọc

Đơn vị: Ban VOV Giao thông Quốc gia (VOVGT) - Đài Tiếng nói Việt Nam

8. Nối dài miền thổ cẩm

Nhóm tác giả: Lê Thị Xuân, Nguyễn Bình Sơn, Kha Thị Thường, Vũ Thị Lê Mai, Nguyễn Quốc Bảo

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

9. Tranh Đông Hồ - Hành trình từ làng ra thế giới

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Lương Thị Thu Phượng, Phương Thị Khánh Lộc, Chu Thị Hồng Anh, Ngô Thị Yến, Mai Thanh, Nguyễn Thị Thu Hà

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh

10. Hành trình trở về

Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mai, Lê Duy Sơn, Hoàng Văn Triều, Nguyễn Đăng Hùng, Vũ Thị Thanh Thủy, Mai Công Huân, Lê Thị Thùy Dung

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

THỂ LOẠI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC

1. Nơi nghị quyết gặp lòng dân

Nhóm tác giả: Bùi Thị Yến, Triệu Hoài Giang, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Bùi Thanh Ngọc, Bùi Đại Tây Dương, Lưu Thị Hoa

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

2. Niềm tin

Nhóm tác giả: Huỳnh Ngọc Kim, Nay H’Ne, Khách, Đinh Thị Hội, Đinh H’Nail, Đinh Thị Thanh Vân

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai

3. Những mảng ghép cứng nhắc trong bản đồ sáp nhập

Nhóm tác giả: Trần Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Lỳ Bá Rê, Lỳ Y Sềnh Lỳ

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

4. Trên hành trình chuyển đổi số - Phum sóc bước vào kỷ nguyên vươn mình

Nhóm tác giả: Trần Hùng, Thạch Thị Ngọc Tươi, Thạch Thanh Hồng, Thái Minh Lộc, Thạch Sang Cô Sol, Thạch Thị Chane Tha, Néang Sóc Khone

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Hành trình bảo tồn văn hóa Chăm: Từ văn bản cổ đến công nghệ số

Tác giả: Nguyễn Ái Nghiêm

Đơn vị: Cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh - Đài Tiếng nói Việt Nam

6. “Doanh nhân” của bản

Nhóm tác giả: Phạm Thu Hoài, Lý Thị Thảo, Tằng A Năm, Nguyễn Đức Anh

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

7. Để tiếng mẹ đẻ không trở thành ngoại ngữ

Nhóm tác giả: Ban Thị Ánh Nguyệt, Nông Ánh Diệu

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Cao Bằng

8. Phụ nữ vùng cao Quảng Trị và những cú chạm chuyển đổi số

Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Thị Diệu Minh, Nguyễn Thị Việt Thanh, Nguyễn Thị Bảo, Hồ Thị Thới, Hồ Thị Thuyết, Phạm Vĩnh Lộc

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị

9. Từ bon làng đến lá phiếu niềm tin

Nhóm tác giả: Hoàng Thị Phương Hoa, Hồ Thành Lam, Đậu Tuấn Bình, Trần Thị Phương Khanh, H’Drức Buôn Krông, Y Phớt

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lâm Đồng

10. Đồng bào Khmer Vĩnh Long với công tác bảo tồn và hội nhập

Nhóm tác giả: Ký Chane Đô Ra, Kim Chách Tra

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long

11. Hoa nở trên đất đồi dốc

Nhóm tác giả: Đào Duy Hưng; Mùa A Ký, Lầu Sỹ Di, Giàng Thị Ly, Sùng Thị Nếnh

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên

THỂ LOẠI PODCAST

1. Những người lặng lẽ giữ hồn di sản

Nhóm tác giả: Phạm Thị Chung, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Đinh Thanh Nhàn

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình

2. Ước vọng hòa bình của chàng trai Iran xa xứ

Nhóm tác giả: Dương Quang Tùng, Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Quý Trung, Nguyễn Quỳnh Chi

Đơn vị: Báo Điện tử VTCNews - Đài TNVN

3. Cha "lầy" con "láo"!

Nhóm tác giả: Lê Thanh Tăng, Nguyễn Nhật Bình

Đơn vị: Ban Biên tập Phát thanh Công an nhân dân

4. Hãy yên lòng mẹ ơi!

Nhóm tác giả: Đào Phạm Hoàng Quyên, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Trần Lâm Thành, Nguyễn Thị Cẩm Trang, Trần Xuân Quốc Trung

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đăk Lăk

5. Chuyến tàu đi ngược số phận

Nhóm tác giả: Tường Lam, Thanh Nhàn, Mộng Linh, Bảo Thy, Đoàn Hằng, Diệc Quyền

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai

6. Sự lựa chọn

Nhóm tác giả: Khương Minh Nguyệt, Nguyễn Đình Lan Hương, Nguyễn Đắc Lam Giang, Cầm Ngọc Giang, Quàng Văn Tuấn

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La

7. Khi yêu nước là "động từ"

Nhóm tác giả: Lê Tuyết Anh, Nguyễn Thị Khánh Thư, Đặng Phi Lai, Huỳnh Phúc Thịnh

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ

8. Chữa lành Gen Z - Thất tình thời số

Nhóm tác giả: Phạm Anh Vũ, Trần Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Văn Quang Vinh, Hoàng Đỗ Thu Quyên, Nguyễn Quốc Huy, Trương Thị Thùy Trâm

Đơn vị: Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II

9. Chua ... như cá ủ chua

Nhóm tác giả: Ngô Xuân Lộc, Lê Thị Ái Linh, Huỳnh Thị Kim Quảng, Nguyễn Sỹ Toàn

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng

10. Người Cơ Tu học tiếng Anh để làm du lịch

Nhóm tác giả: A Lăng Duy, A Viết Sĩ

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài TNVN

11. Sắc màu người trẻ “Made in Vietnam”

Nhóm tác giả: Nguyễn Sỹ Khánh, Bùi Tiến Cường, Trần Thị Trường Giang, Nông Thị Diệp, Nguyễn Hoàng Duy Thái, Hoàng Thị Hiền

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc - Đài TNVN

12. Một buổi sáng sau sáp nhập

Nhóm tác giả: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Văn Phúc, Vũ Thị Oanh, Nguyễn Lê Linh Đài

Đơn vị: Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

13. Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?

Nhóm tác giả: Lê Phương Khanh, Vũ Nhật Quỳnh, Nguyễn Xuân Hưng

Đơn vị: Ban Đối ngoại - Đài TNVN

14. Giấc ngủ bị đánh cắp

Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Thị Nhân, Trịnh Ngọc Bích

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

15. Người Vân Kiều bán tín chỉ carbon

Nhóm tác giả: Thái Thị Thúy Diệu, Phùng Thị Như Hòa, Nguyễn Khắc Nam

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị

16. Con đường số - Con đường sáng

Nhóm tác giả: Dư Khánh Kiên, Nguyễn Ngọc Lân, Bùi Anh Chiến, Nguyễn Trọng Quân, Lý Hoài Dương, Vàng Văn Thao

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu

17. Một ngày với mô hình “Một điểm trạm – Vạn niềm tin”

Nhóm tác giả: Chu Anh Nguyên, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Ánh Nguyệt, Đỗ Hoài Nam.

Đơn vị: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

18. 80 năm âm vang sóng phát thanh

Nhóm tác giả: Nguyễn Bỉnh Bạch Sa, Hoàng Lê Minh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phan Thị Anh, Nguyễn Thu Quỳnh Anh, Nguyễn Toàn

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Huế

19. Ở lại

Tác giả: Hoàng Diệp Hằng

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lạng Sơn

20. Mẹ tử vong khi che chắn cho con trước bầy ong vỡ tổ: Nỗi đau người ở lại và lời cảnh báo

Nhóm tác giả: Lê Ngọc Quỳnh, Huỳnh Hoàng Thành, Lê Thị Thu Trinh, Đặng Tấn Đức

Đơn vị: Báo Tuổi trẻ

21. Trở về để bắt đầu

Nhóm tác giả: Trần Thị Thuỳ Dương, Cao Xuân Thu Ngọc, Đào Việt Triều, Lâm Kim Dung

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau

22. Hành lang pháp lý bảo đảm an toàn điện hạt nhân ở Việt Nam

Nhóm tác giả: Ngô Thanh Hoài, Lương Văn Thành

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa

23. Sông Mã gầm vang, Hàm Rồng tạc sử

Tác giả: Nguyễn Tuấn Tú

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

24. Nỗi buồn cô dâu nhỏ tuổi ...và ước mơ sau những triền núi

Nhóm tác giả: Tăng Thị Hà, Trần Thị Thu Giang, Đoàn Thị Giang, Trần Thị Hồng Hạnh, Chu Thị Tố Uyên, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang

25. Giá trị của một tiếng bíp

Nhóm tác giả: Đặng Thị Minh Thúy, Mai Ngọc Minh, Đặng Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên

GIẢI CÁ NHÂN, EKIP XUẤT SẮC

GIẢI NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH PODCAST XUẤT SẮC

1. Người dẫn chương trình: Nhật Bình

Tác phẩm: Cha "lầy" con "láo"!

Đơn vị: Ban Biên tập Phát thanh Công an nhân dân

2. Người dẫn chương trình: Hồ Hải Huyền

Tác phẩm: Giữ lửa văn hóa từ nhịp sống riêng

Đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2) - Đài TNVN

3. Người dẫn chương trình: Bùi Đăng Mạnh

Tác phẩm: Chênh vênh

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hưng Yên

4. Người dẫn chương trình: Bảo Ngọc, Quốc Bảo

Tác phẩm: Chảo lửa Trung Đông và "sóng nhiệt" đến Nghệ An

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

5. Người dẫn chương trình: Cao Đặng Châu Anh

Tác phẩm: Nhịp than: Nhịp thở ở mức - 300

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

GIẢI NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP XUẤT SẮC

1. Chương trình Theo dòng thời sự

Đơn vị: Ban Thời sự - Đài TNVN

Người dẫn chương trình: Uông Thị Thu Huyền

2. Giữ "lửa" nhân lực cấp xã

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Người dẫn chương trình: Lê Thị Thùy Linh

3. Vạn bước chân, vạn yêu thương

Đơn vị: Ban Đối ngoại - Đài TNVN

Người dẫn chương trình: “Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Thị Hồng Phương”

4. Chol Chnam Thmay từ tín ngưỡng cộng đồng đến di sản quốc gia

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh

Người dẫn chương trình: Nguyễn Lữ Minh Lam, Lê Thị Cẩm Tú

5. Tái định vị chất lượng cán bộ cho kỷ nguyên mới

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

Người dẫn chương trình: Nguyễn Hữu Quỳnh

GIẢI Ê KIP SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP XUẤT SẮC

1. Chương trình Online 360: TP HCM ứng dụng AI trong giáo dục

Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Nhóm tác giả: Nguyễn Công Vinh, Phan Văn Khanh, Nguyễn Lưu Ngọc Thảo, Tô Khánh Tường, Nguyễn Thị Ngọc Thi, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Phúc

2. Chương trình: Cú hích tăng trưởng 2 con số

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Đơn vị: Dương Duy Khoa, Nguyễn Thị Phương Thúy, Nguyễn Trần Nhật, Đặng Xuân Toản, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Văn Hải, Đặng Văn Thưởng

3. Chương trình: VOV3 Dj On Air - Giao cảm

Đơn vị: Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc - Đài TNVN

Nhóm tác giả: Tạ Ngọc Hưng, Phạm Xuân Kỳ, Nguyễn Hữu Nam, Trần Hoài Anh, Trần Minh Đức, Trần Thị Thu Trang, Mai Thị Tuyết Hoa

4. Chương trình: Khi lòng trắc ẩn được đặt đúng nơi

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình An Giang

Nhóm tác giả: Danh Hiệp Sang, Huỳnh Thị Diệu Hằng, Lê Hoàng Bạch Huy

5. Chương trình: Hừng Đông 3260

Đơn vị: Ban VOV Giao thông Quốc gia

Nhóm tác giả: Dương Thị Bảo Ngọc, Thái Mạnh Thắng, Phạm Thái, Bùi Thị Lan Anh, Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Minh Nhật

GIẢI PHÁT THANH VIÊN XUẤT SẮC

1. Phát thanh viên: Lý Thụy Bảo Thy

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai

Tác phẩm: Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7 - 50 năm những dấu ấn tự hào

2. Phát thanh viên: Nguyễn Kim Phượng

Đơn vị: Ban Thư ký biên tập

Tác phẩm: Mùa xuân nho nhỏ

3. Phát thanh viên: Trần Nguyên Anh Thư

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ

Tác phẩm: Lối xưa xe ngựa Cần Thơ

4. Phát thanh viên: Nguyễn Thế Nguyên Trường

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai

Tác phẩm: Những quyết sách vì dân

5. Phát thanh viên: Đặng Thị Thanh Mai

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên

Tác phẩm: Xuân hy vọng

6. Phát thanh viên: Lê Thu Loan

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh

Tác phẩm: Từ Việt Bắc về Hà Nội

7. Phát thanh viên: Nguyễn Thị Son

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Lạng Sơn

Tác phẩm: Bền vững sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

GIẢI KỸ THUẬT VIÊN XUẤT SẮC

1. Kỹ thuật viên: Nguyễn Bình Sơn

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

2. Kỹ thuật viên: Lê Thị Hiền

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

3. Kỹ thuật viên: Đào Việt Triều

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau

4. Kỹ thuật viên: Lê Hùng Tiến

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ

5. Kỹ thuật viên: Nguyễn Thị Tốt

Đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai

6. Kỹ thuật viên: Phạm Việt Đức

Đơn vị: Cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh - Đài Tiếng nói Việt Nam

7. Kỹ thuật viên: Đoàn Thị Thanh

Đơn vị: Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình - Đài Tiếng nói Việt Nam