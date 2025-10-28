TP Huế vẫn chìm trong biển nước, đường thành sông, người dân di chuyển bằng thuyền

Ngập lịch sử, TP Huế chìm trong biển nước
Từ 10h đêm 27/10, nước sông Hương bắt đầu xuống nhưng rất chậm, mực nước vẫn ở trên mức báo động 3 và cao hơn mực nước lịch sử 2020 khiến nhiều nơi ở TP Huế vẫn chìm trong biển nước, tất cả cả phải di chuyển bằng thuyền hoặc lội bộ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trưa 27/10 trên tuyến quốc lộ 49 đoạn qua phường Dương Nỗ (TP Huế) dù nước rút khoảng 10cm nhưng hiện vẫn đang ngập sâu khoảng 50 - 70cm.
Nước lũ lên cao và dự kiến còn kéo dài trong 2-3 ngày tới, nhiều người dân phường Dương Nỗ và vùng phụ cận phải chèo ghe, thậm chí lội bộ trên 2km ra khu vực chợ Nọ (phường Dương Nỗ) để mua thêm rau xanh và lương thực.
Khu vực chợ Nọ cũng bị ngập sâu, nhiều tiểu thương đưa hàng hoá lên cầu để bán, các mặt hàng chủ yếu là rau xanh, thịt và bánh chưng.
Cả khu chợ cũng chỉ có khoảng 5 gian hàng bày bán, giá cả cũng cao gấp đôi ngày thường. Bó rau cải ngày thường khoảng 10.000/bó thì nay lên 20.000 đồng.
Nhà nằm ở xóm 8 (tổ dân phố Phú Khê, phường Dương Nỗ, TP Huế), nước lụt sâu gần 1,2 mét nhưng ông Hồ Văn H. vẫn phải lội nước gần 1km ra chợ Nọ để mua thêm thực phẩm dự trữ. Ông H. cho biết, nước lũ lên quá nhanh và gần ngang mực nước trận đại hồng thuỷ năm 1999.
Nước dâng cao, quán nước cũng bị nhấn chìm, người dân ven quốc lộ 49 phường Dương Nỗ ngồi chờ nước rút.
"Từ năm 1999 đến nay, chưa có một trận lũ nào thế này, lượng mưa quá khủng khiếp, nước lên quá nhanh. Mặc dù chúng tôi chủ động kê cao tài sản nhưng nước lớn quá tủ lạnh, máy giặt... vẫn bị nước nhấn chìm", người dân phường Dương Nỗ chia sẻ.
Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 27/10, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc (TP Huế) đạt mức 5,25m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 (5,24m). Đáng chú ý, tổng lượng mưa tại trạm Nam Đông (Huế) từ 19h 26/10 đến 19h ngày 27/10 lên tới 1085.8mm.
"Lượng mưa lớn nhất trong một ngày tại Nam Đông (Huế) từ năm 1976 đến 2024 là 927.3mm, xảy ra vào ngày 11/11/2007; ở trung tâm TP Huế là 977.6mm xảy ra ngày 3/11/1999 và A Lưới 758.1mm xảy ra ngày 2/11/1999. Như vậy đợt mưa này ở Huế vượt các mốc lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam..." ông Khiêm nói.
Nguyên nhân là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1500-5000m.
Dự báo trong hai ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.