TP.HCM sẽ nghiên cứu xác định giá trần nhà cho thuê theo thu nhập

(VTC News) -

Thông tin được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tại Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn, do UBND TP tổ chức chiều 9/6.

Ông Được cho biết Hội nghị không chỉ để hưởng ứng chỉ đạo của Trung ương, mà thể hiện trách nhiệm của TP.HCM trong việc điều chỉnh những bất cập của thị trường nhà ở đang lệch pha hiện nay, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là người lao động, công nhân và người thu nhập thấp.

Cơ chế “luồng xanh”

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo số liệu đăng ký ban đầu, đã có 4 doanh nghiệp Nhà nước cam kết phát triển khoảng 46.755 căn cùng 5 doanh nghiệp tư nhân cam kết khoảng 50.690 căn. Tổng cộng TP.HCM có gần 100.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê được đăng ký triển khai.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM: Sẽ nghiên cứu xác định trần giá nhà cho thuê theo thu nhập bình quân của người lao động.

Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu thực tế thì con số này "chưa thấm vào đâu", khi mục tiêu Chính phủ giao TP.HCM phát triển hơn 199.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

"Trong khi đó, theo khảo sát nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội và nhà cho thuê trên địa bàn có thể lên tới khoảng 900.000 căn. Như vậy, TP.HCM vẫn còn khoảng cách rất lớn cần phải tiếp tục nỗ lực, để đáp ứng nhu cầu của thị trường", ông Được cho biết.

Để đẩy mạnh đầu tư loại hình nhà ở này, ông Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa các cơ chế, chính sách và đồng tình với nhiều kiến nghị của doanh nghiệp. Thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế “luồng xanh” với các dự án này, nhằm tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.

Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê, dù là đất do doanh nghiệp tự tạo lập hay đất thuộc sở hữu nhà nước, Thành phố đều tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các dự án phù hợp.

Trong đó, với đất do doanh nghiệp tạo lập để đầu tư nhà xã hội, nhà cho thuê, Thành phố tạo điều kiện tối đa về quy hoạch và thủ tục đầu tư. Những khu đất hiện chưa phù hợp quy hoạch nhưng đáp ứng định hướng phát triển chung của thành phố, sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp, để phục vụ phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Với đất công, Thành phố sẽ kiến nghị các cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế giao đất và các chính sách phù hợp, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Cơ chế xác định mức giá trần thuê nhà

Một vấn đề được nhiều doanh nghiệp kiến nghị là cơ chế xác định giá nhà cho thuê. Ông Được khẳng định đây là kiến nghị hợp lý. Bởi nếu hoàn toàn thả nổi theo thị trường thì rất khó để người lao động, công nhân có thể tiếp cận được nhà ở cho thuê.

Do đó, TP.HCM sẽ nghiên cứu cơ chế xác định mức giá trần thuê phù hợp, trên cơ sở thu nhập bình quân của người lao động.

Tại TP.HCM, phần lớn người thu nhập thấp, công nhân lao động chọn thuê nhà ở các trọ do tư nhân đầu tư. (Ảnh TL)

Sở Tài chính được giao phối hợp với Liên đoàn Lao động, các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học và các đơn vị nghiên cứu xã hội học, xây dựng cơ sở khoa học cho chính sách này.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương, khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhu cầu nhà ở xã hội và nhà cho thuê trên địa bàn.

Ông Được lý giải cần xác định chính xác quy mô nhu cầu, phân bố theo từng khu vực, từng nhóm đối tượng, để làm cơ sở cho quy hoạch và thu hút đầu tư. Bởi nếu dự báo không chính xác, có thể dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực xã hội. Ngược lại, thiếu nguồn cung, làm gia tăng áp lực giá thuê và giá nhà đối với người lao động.

Lãnh đạo TP.HCM cũng mong muốn các hiệp hội ngành nghề, các viện nghiên cứu, các chuyên gia và nhà khoa học cùng tham gia cung cấp dữ liệu, góp ý chính sách, để Thành phố có cơ sở xây dựng các chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê sát với nhu cầu thực tế nhất.

Nhà xã hội đang được TP.HCM cấp tập đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu rất lớn của người thu nhập thấp đô thị.

Ông cũng đề xuất sớm ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với nhà ở cho thuê, nhằm bảo đảm chất lượng sống, an toàn phòng cháy chữa cháy và điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), TP.HCM hiện ngoài gần 3 triệu người nhập cư trước đây thì có thêm hơn 1,2 triệu người nhập cư là công nhân lao động của khu vực Bình Dương (cũ) cũng phải thuê phòng trọ tại các khu nhà trọ.

Hiện nhà ở xã hội cho thuê có giá thuê nhà rẻ nhất do Nhà nước quyết định đơn giá cho thuê, nhưng rất hạn chế. Điển hình là đơn giá thuê nhà ở xã hội thuộc tòa nhà chung cư trên 4 tầng ở khu vực TP.HCM (cũ) chỉ có 118.000 đồng/m².

Người thuê căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 55 m² tại đây hàng tháng chỉ phải trả tiền thuê nhà 6,49 triệu đồng, trong lúc giá thuê căn hộ chung cư thương mại tương tự có thể lên đến trên dưới 15 triệu đồng/tháng.

Một số ít doanh nghiệp cũng tiên phong xây nhà xã hội cho thuê, nhà lưu trú, nhưng số lượng còn quá ít. Hầu hết công nhân lao động nhập cư và người thu nhập thấp chỉ còn lựa chọn duy nhất là thuê phòng trọ do cá nhân đầu tư kinh doanh, với giá thuê trên dưới 2 triệu đồng/tháng. Một số khu nhà trọ có chất lượng chưa bảo đảm và thường không đủ tiện ích, dịch vụ.