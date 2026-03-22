TP.HCM hạn chế nhiều tuyến đường khu Thủ Thiêm

Tối 22/3, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

TP.HCM hạn chế giao thông nhiều tuyến tại khu Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo PC08, phạm vi hạn chế một số tuyến đường gồm:

- Một phần tuyến Lương Định Của (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của + Trần Não đến giao lộ Lương Định Của + Nguyễn Cơ Thạch).

- Một phần tuyến Trần Não (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của + Trần Não đến giao lộ Trần Não + đường số 14).

- Một phần tuyến Tố Hữu (đoạn từ giao lộ Tố Hữu + Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba Tố Hữu + Lương Định Của).

- Một phần tuyến Trần Bạch Đằng (đoạn từ điểm giao R12 đến hết đường Trần Bạch Đằng đoạn khu dân cư Lan Anh).

- Toàn bộ cầu Thủ Thiêm, 2 chiều đường tuyến Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh + chân cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch + Tố Hữu).

Theo PC08, thời gian tổ chức hạn chế bắt đầu từ 6h ngày 23/3 đến hết ngày 25/3 (hoặc có khi kết thúc sớm hơn).

Lộ trình thay thế như sau:

- Lộ trình di chuyển từ cầu Sài Gòn đi hầm Sông Sài Gòn

+ Lộ trình 1: Cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn …

+ Lộ trình 2: Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng – vòng xoay Công trình Mê Linh – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt – quay đầu Ký con – hầm sông Sài Gòn…

- Lộ trình từ trung tâm thành phố đi Thảo Điền, phường An Khánh

+ Lộ trình 1: Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – điểm quay đầu Võ Nguyên Giáp (trước Cantavil) – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

+ Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – rẽ phải Trần Não – rẽ trái dạ cầu Sài Gòn – song hành Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Hưởng – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

+ Lộ trình 3: Hầm sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ – cầu vượt Cát Lái – Võ Nguyên Giáp – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

+ Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh – Cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – vòng xoay Mỹ Thủy – Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – cầu vượt Cát Lái – Võ Nguyên Giáp – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

- Lộ trình thay thế từ nút giao An Phú đi về trung tâm thành phố

+ Lộ trình 1: Nút giao An Phú – Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn…

+ Lộ trình 2: Nút giao An Phú - Lương Định Của – Lưu Đình Lễ – Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn – Ký Con – tiếp tục di chuyển vào trung tâm.

+ Lộ trình 3: Nút giao An Phú – Lương Định Của – Nguyễn Hoàng – Võ Nguyên Giáp – quay đầu Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ…

+ Lộ trình 4: Nút giao An Phú – Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ…

- Lộ trình thay thế từ Đồng Nai về trung tâm TP.HCM

+ Lộ trình 1: Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 – xa lộ Hà Nội – Đỗ Mười – Phạm Văn Đồng – Đinh Bộ Lĩnh – Điện Biên Phủ.

+ Lộ trình 2: Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 – xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ - hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt.

PC08 cho biết sẽ căn cứ tình hình giao thông thực tế để điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đối với việc đi lại của người dân. Người tham gia giao thông được khuyến cáo chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc khi đi qua khu vực trên.