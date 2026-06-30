Top 9 quốc gia sở hữu nhiều trực thăng tấn công nhất

(VTC News) -

Trong chiến tranh hiện đại, trực thăng tấn công vẫn là lực lượng hỏa lực cơ động không thể thay thế. Từ AH-64 Apache của Mỹ, Ka-52 và Mi-28 của Nga đến Z-10 của Trung Quốc, những "sát thủ bầu trời" này đóng vai trò yểm trợ hỏa lực, săn tăng và tấn công chính xác trên chiến trường. Theo bảng xếp hạng Attack Helicopter Fleet Strength 2026 của Global Firepower, đây là 9 quốc gia sở hữu số lượng trực thăng tấn công lớn nhất thế giới hiện nay.

Mi-24 của Algeria. Ảnh JetPhotos

9. Algeria - 74 trực thăng tấn công

Algeria sở hữu lực lượng trực thăng chiến đấu lớn nhất châu Phi với khoảng 74 chiếc. Xương sống của lực lượng này là các trực thăng Mi-24 và Mi-28NE do Nga sản xuất, giúp nước này duy trì ưu thế quân sự tại khu vực Bắc Phi.

AH-64E của Ấn Độ. Ảnh The War Zone

8. Ấn Độ - 79 trực thăng tấn công

Ấn Độ hiện vận hành khoảng 79 trực thăng tấn công, bao gồm AH-64E Apache mua từ Mỹ và các dòng trực thăng nội địa như Prachand. New Delhi đang tiếp tục mở rộng năng lực không vận và tấn công đường không nhằm đối phó những thách thức an ninh trong khu vực.

AH-64E của Đài Loan. Ảnh TWZ

7. Ai Cập - 100 trực thăng tấn công

Ai Cập là quốc gia Arab sở hữu lực lượng trực thăng chiến đấu lớn nhất với khoảng 100 chiếc. Nước này vận hành kết hợp AH-64 Apache của Mỹ cùng nhiều dòng trực thăng có nguồn gốc Nga, tạo nên năng lực tác chiến đáng kể tại Trung Đông và Bắc Phi.

T129 ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Wikipedia

6. Thổ Nhĩ Kỳ - 111 trực thăng tấn công

Thổ Nhĩ Kỳ hiện có khoảng 111 trực thăng tấn công. Ngoài các dòng Cobra do Mỹ cung cấp, Ankara còn phát triển thành công T129 ATAK, một trong những trực thăng chiến đấu xuất khẩu thành công nhất của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

LAH của Hàn Quốc. Ảnh Wikipedia

5. Hàn Quốc - 113 trực thăng tấn công

Sở hữu khoảng 113 trực thăng tấn công, Hàn Quốc duy trì một trong những lực lượng trực thăng chiến đấu mạnh nhất châu Á. Các dòng AH-64E Apache cùng trực thăng nội địa LAH đang trở thành nòng cốt trong chiến lược phòng thủ bán đảo Triều Tiên.

AH-64D của Nhật Bản. Ảnh Wikipedia

4. Nhật Bản - 118 trực thăng tấn công

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản hiện vận hành khoảng 118 trực thăng tấn công. Bên cạnh AH-64D Apache, Nhật Bản còn từng khai thác các dòng trực thăng OH-1 và Cobra, tạo nên một lực lượng không vận mạnh hàng đầu khu vực Đông Bắc Á.

Z-19 của Trung Quốc. Ảnh Wikipedia

3. Trung Quốc - 281 trực thăng tấn công

Với khoảng 281 trực thăng chiến đấu, Trung Quốc đứng thứ ba thế giới. Phi đội này chủ yếu gồm Z-10 và Z-19 do nước này tự phát triển. Những năm gần đây, Bắc Kinh liên tục tăng tốc hiện đại hóa lực lượng không quân lục quân, trong đó trực thăng tấn công là một trọng tâm quan trọng.

Mi-28NM của Nga. Ảnh Wikipedia

2. Nga - 556 trực thăng tấn công

Nga sở hữu khoảng 556 trực thăng tấn công, bao gồm các dòng Ka-52 Alligator, Mi-28NM Night Hunter và Mi-35M. Đây là lực lượng trực thăng chiến đấu lớn thứ hai thế giới và đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực chiến trong các chiến dịch quân sự gần đây.

AH-64 của Mỹ. Ảnh Wikipedia

1. Mỹ - 1.024 trực thăng tấn công

Đứng đầu thế giới là Mỹ với khoảng 1.024 trực thăng tấn công, gần gấp đôi Nga và hơn ba lần Trung Quốc. Phi đội này chủ yếu gồm AH-64 Apache các phiên bản, được triển khai trong Lục quân Mỹ và nhiều đơn vị thuộc Vệ binh Quốc gia. Không quốc gia nào hiện nay có thể sánh ngang Mỹ về quy mô lực lượng trực thăng chiến đấu.

Số liệu năm 2026 cho thấy Mỹ tiếp tục thống trị tuyệt đối lĩnh vực trực thăng tấn công với hơn 1.000 chiếc đang hoạt động. Trong khi đó, Nga giữ vị trí thứ hai nhờ các dòng trực thăng chiến đấu nổi tiếng như Ka-52 và Mi-28, còn Trung Quốc nổi lên là quốc gia có tốc độ mở rộng lực lượng nhanh nhất trong nhóm ba nước dẫn đầu.