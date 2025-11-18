Toàn cảnh khu đất xây 2 tòa tháp biểu tượng mới ven biển ở TP.HCM

Dự án Poseidon được quy hoạch hầm đi bộ nối trực tiếp ra bãi biển Thùy Vân, giúp người dân và du khách di chuyển an toàn, không phải băng qua tuyến đường đông đúc. Giá bán dự kiến của căn hộ Poseidon khoảng trên 100 triệu đồng/m², cao hơn mặt bằng chung quanh khu vực Thùy Vân.