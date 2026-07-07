Tin thế giới nổi bật trong ngày 7/7

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 7/7, dư luận quốc tế chú ý đến tuyên bố lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine; Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev trong khi Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga; thi hài cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei được đưa về thành phố linh thiêng Qom trước lễ rước; trong khi các nỗ lực ngoại giao giữa Washington, Moskva và Kiev tiếp tục được đẩy mạnh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Ông Trump hé lộ tín hiệu lạc quan chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng triển vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm tại Ukraine đang "đến gần hơn nhiều so với mọi người nghĩ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 6/7, ông Trump cho biết nhận định này được đưa ra sau các cuộc điện đàm cuối tuần với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần đến giải pháp hơn nhiều so với mọi người nhận ra. Và Tổng thống Putin muốn cuộc xung đột này kết thúc. Tôi có thể khẳng định điều đó rất rõ ràng", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Tổng thống Zelensky mong muốn chấm dứt chiến sự và cho biết vấn đề Ukraine sẽ là nội dung trọng tâm tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky vào ngày 8/7 nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trước khi có thể tiếp tục trao đổi với Tổng thống Putin.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và ông Trump nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định lập trường của Tổng thống Mỹ về cách giải quyết xung đột vẫn nhất quán.

Nga - Ukraine tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn trong ngày 6/7.

Hiện trường sau cuộc không kích của Nga tại Kiev. (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng 23 tên lửa đạn đạo cùng hàng trăm máy bay không người lái nhằm vào Kiev và các khu vực lân cận, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó 18 người ở thủ đô và 10 người tại vùng Kiev.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào do Nga phóng, phản ánh tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot. Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ và các đồng minh tăng cường viện trợ phòng không trước thềm Hội nghị NATO.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành một trong những cuộc tấn công tầm xa nhất kể từ đầu xung đột, đánh trúng nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia - cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 2.700 km.

Giới chức vùng Omsk xác nhận nhà máy bị máy bay không người lái tập kích gây hỏa hoạn, song cho biết phần lớn UAV đã bị phòng không Nga bắn hạ và không có thương vong. Ngoài Omsk, Ukraine cũng tuyên bố tấn công các cảng xuất khẩu dầu Ust-Luga, Vysotsk cùng nhiều mục tiêu quân sự khác trên lãnh thổ Nga.

Thi hài ông Ali Khamenei được đưa về Qom trước lễ rước

Thi hài của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã được đưa tới thành phố linh thiêng Qom sau lễ tang có sự tham gia của hàng triệu người tại Tehran.

Hàng nghìn người tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. (Ảnh: Getty)

Truyền hình nhà nước Iran cho biết trực thăng chở linh cữu ông Khamenei đã hạ cánh xuống Qom, trung tâm tôn giáo của Hồi giáo dòng Shiite.

Trước đó, các tuyến đường chính ở thủ đô Tehran chật kín người dân tới tiễn biệt nhà lãnh đạo, trong một lễ tang được truyền thông Iran mô tả có quy mô tương đương tang lễ của cố Lãnh tụ Ruhollah Khomeini năm 1989.

Đáng chú ý, đến ngày thứ ba của chuỗi nghi lễ kéo dài sáu ngày, ông Mojtaba Khamenei - người được cho là kế nhiệm cha trên cương vị Lãnh tụ Tối cao - vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, khiến nhiều người tham dự bày tỏ tiếc nuối.

Theo kế hoạch, sau khi dừng tại Qom, linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được đưa sang Iraq để cử hành nghi lễ tại hai thánh địa Najaf và Karbala trước khi trở lại Iran an táng tại thành phố Mashhad.

Ngoại giao tiếp tục được kỳ vọng trước thềm Hội nghị NATO

Trong bối cảnh giao tranh trên chiến trường vẫn diễn biến quyết liệt, các hoạt động ngoại giao liên quan đến xung đột Nga - Ukraine được kỳ vọng sẽ có bước tiến mới tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Ngoài cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky, giới quan sát cũng theo dõi khả năng Washington tiếp tục trao đổi với Moskva sau các cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần qua.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho rằng Mỹ đang có cách nhìn mới về cuộc chiến sau những thành công gần đây của Ukraine trong các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga. Tuy nhiên, Moskva khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình trong tương lai vẫn phải bảo đảm các lợi ích cốt lõi của Nga và phản ánh thực tế trên chiến trường.