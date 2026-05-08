Tiktoker Hà Nội với gây bão mạng, kiếm triệu view nhờ giọng quê Thạch Thất

(VTC News) -

Video: Chất giọng “lạ tai” trở thành thương hiệu của Việt Thạch Thất.

Chỉ trong thời gian ngắn, các video “hát rap review” phong cách độc lạ của Nguyễn Quốc Việt (27 tuổi, sống tại làng Bách Kim, xã Thạch Thất, Hà Nội) đã phủ sóng mạng xã hội. Không có kỹ xảo cầu kỳ hay bối cảnh hoành tráng, chính chất giọng lơ lớ đặc trưng, pha trộn giữa âm sắc vùng quê Thạch Thất và nhịp điệu nhạc remix hiện đại đã giúp Việt tạo dấu ấn riêng, thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và Facebook.

Từ “tay ngang” thành hiện tượng mạng

Năm 2018, Quốc Việt ra nước ngoài làm việc. Sau nhiều năm bôn ba, đầu năm 2026, anh trở về quê hương với tâm trạng khá mông lung, chưa xác định rõ con đường sự nghiệp. Ban đầu, anh chỉ dự định về chơi một thời gian ngắn, nhưng chính khoảng thời gian này đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

“Trước đây mình tham gia TikTok về cũng chỉ để giải trí. Nhưng rồi một lần ngẫu hứng, mình thử viết lời rap trên nền nhạc của rapper 24k.Right. Không ngờ clip đó lại viral mạnh mẽ. Video đầu tiên nhanh chóng lan truyền nhờ chất giọng đặc trưng của mình, thứ mà nhiều người nhầm là giọng miền Trung, nhưng thực chất lại mang đậm dấu ấn quê nhà Thạch Thất.

Từ một clip mang tính thử nghiệm, mình nhận ra đây có thể là cơ hội nghề nghiệp. Khi mình đang không biết làm gì, clip đó như cho mình một cái nghề. Và rồi mình theo luôn đến bây giờ", Việt kể.

Điểm khiến Quốc Việt khác biệt giữa hàng triệu nhà sáng tạo nội dung chính là giọng nói. Dù có thể sử dụng giọng phổ thông sau thời gian sinh sống ở nước ngoài, anh vẫn chọn giữ và khai thác giọng quê hương.

“Trước đây, nếu không nói giọng phổ thông thì nhiều người không hiểu mình nói gì. Nhưng vì đam mê rap, mình buộc phải luyện phát âm rõ ràng hơn. Sau này, mình nhận ra giọng Thạch Thất lại là điều khiến mình nổi bật", Việt nói.

Không chỉ dừng lại ở việc “gây cười”, Việt còn mong muốn thông qua các video của mình, nhiều người biết đến giọng nói và văn hóa quê hương hơn. Nhiều người cứ hỏi Việt có phải người Nghệ An không và anh muốn họ biết đây là giọng Thạch Thất quê hương anh.

Quốc Việt hóa thân thành nhiều nghề khác nhau để làm ra những vidoe triệu view. (Ảnh: NVCC)

"Cú hích" từ một video quảng cáo

Sau clip viral đầu tiên, bước ngoặt tiếp theo đến khi Việt nhận được lời mời hợp tác quảng cáo từ một ngân hàng. Trong video đó, anh hóa thân thành nhân viên bảo vệ và thể hiện bài rap mang phong cách hài hước. Không ngoài dự đoán, clip tiếp tục “bùng nổ”, giúp tên tuổi của anh lan rộng hơn nữa.

“Chị nhân viên ngân hàng đó là người đầu tiên nhìn ra tiềm năng của mình. Từ đó, hàng loạt lời mời hợp tác, quảng cáo bắt đầu đổ về. Những video mang màu sắc giải trí, gần gũi, dễ nhớ đã giúp mình nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng", Việt nhớ lại.

"Cú hích" từ một video quảng cáo cho ngân hàng khiến Việt được nhiều người biết đến hơn. (Ảnh: NVCC)

Toàn bộ quá trình sản xuất video đều do một mình Việt đảm nhiệm. Từ khâu lên ý tưởng, viết lời, thu âm, quay dựng đến hậu kỳ, tất cả đều được anh thực hiện tại nhà hoặc trực tiếp tại địa điểm quay.

“Mình làm nhạc mất khoảng 40 phút, quay khoảng 1 tiếng, hậu kỳ thêm 20 phút là xong một video. Với những video quảng cáo, mình thường linh hoạt điều chỉnh kịch bản ngay tại hiện trường để phù hợp với bối cảnh thực tế", anh chia sẻ.

Có những lần quảng cáo sản phẩm dành cho trẻ em, Việt tự nhập vai thành… trẻ em. Thậm chí, khi quảng cáo váy, anh cũng sẵn sàng mặc váy để tạo hiệu ứng hài hước.

Việt sẵn sàng vào vai phụ nữ hay em bé để video mang nhiều màu sắc khác nhau. (Ảnh: NVCC)

Áp lực giữ “nhiệt” sau khi nổi tiếng

Dù nổi lên nhanh chóng, Quốc Việt hiểu rõ rằng duy trì sức hút mới là thử thách lớn nhất. Khó nhất không phải là viral, mà là giữ được người xem.

Theo Việt, một trong những áp lực lớn là phải liên tục sáng tạo nội dung mới, trong khi khán giả ngày càng khó tính. “Có những lúc mình thấy nội dung bắt đầu lặp lại, nhưng khách hàng lại thích điều đó. Mình phải cân bằng giữa sáng tạo và nhu cầu thị trường", anh nói.

Ngoài ra, việc trở thành người nổi tiếng trên mạng cũng đòi hỏi sự đánh đổi. Việt thừa nhận anh thường xuyên thiếu ngủ, nhiều đêm phải thức khuya để nghĩ ý tưởng. "Có lúc rất mệt, mình tự khích lệ rằng cờ đến tay ai người đấy phất, không làm hết mình thì sau này sẽ hối hận", anh tâm sự.

Ban đầu, gia đình Việt không tránh khỏi hoài nghi khi thấy anh theo đuổi công việc sáng tạo nội dung. Khi các video liên tục viral và mang lại thu nhập ổn định, mọi người dần chuyển sang ủng hộ.

“Hiện tại thu nhập của mình gấp khoảng 10 lần trước kia. TikTok thực sự đã thay đổi cuộc đời mình. Mình biết mình chỉ là hiện tượng trong một thời điểm. Không ai nổi mãi được. Nhưng khi còn cơ hội, mình sẽ làm hết sức”, Việt cho biết.

Giống như nhiều nhà sáng tạo nội dung khác, Quốc Việt phải đối mặt với những ý kiến trái chiều, và anh chọn cách tiếp nhận tích cực. “Có người thích thì cũng có người ghét. Mình chỉ đọc những bình luận tích cực thôi. Quan trọng là mình vẫn được nhiều người yêu quý", anh chia sẻ.

Ở tuổi 27, Việt cho rằng mình đã đủ trưởng thành để vượt qua áp lực tâm lý. Nếu là vài năm trước, có thể anh sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nhưng hiện tại chàng trai 27 tuổi đã nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Việt thừa nhận thường xuyên thiếu ngủ, nhiều đêm phải thức khuya để nghĩ ý tưởng. (Ảnh: NVCC)

Khát vọng quảng bá quê hương

Không chỉ dừng lại ở các video giải trí, Quốc Việt đang ấp ủ kế hoạch quảng bá quê hương Thạch Thất thông qua những nội dung sáng tạo trên mạng xã hội. Anh tiết lộ sắp thực hiện bài rap mới liên quan đến vùng đất nơi mình sinh ra.

“Hiện tại mình mới có một vài câu như ‘anh tên là Thạch, em anh là Thất’. Sau này mình muốn làm nhiều hơn về làng nghề, địa danh, đặc sản quê mình,” anh chia sẻ.

Tuy nhiên, Việt cũng thận trọng trong việc xây dựng nội dung, đặc biệt khi đối tượng khán giả của anh khá đa dạng, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Anh phải chau chuốt kỹ, tránh gây hiểu nhầm là quảng cáo thiếu kiểm duyệt.

Việt đang ấp ủ kế hoạch quảng bá quê hương Thạch Thất thông qua những nội dung sáng tạo trên mạng xã hội. (Ảnh: Nhật Thùy)

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn trẻ, Quốc Việt không ngần ngại chia sẻ: “Cứ làm đi, đừng ngại. Ngại sẽ khiến bạn chậm lại".

Đối với anh, thành công không có một định nghĩa chung: “Mỗi người có một cách nhìn về sự ‘rực rỡ’ khác nhau. Với mình, hiện tại đã là rực rỡ rồi. Quan trọng là mình dám nắm bắt cơ hội và làm hết sức".

Video: Hỏi nhanh đáp nhanh cùng khách mời Việt Thạch Thất.