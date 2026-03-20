Tiểu đồng lém lỉnh phim 'Tây du ký': Là mỹ nhân màn ảnh, U80 vẫn trẻ đẹp

(VTC News) -

Tây du ký 1986 là bộ phim kinh điển trong lòng trẻ thơ khắp châu Á từ những năm 1990. Đây là tác phẩm được chiếu lại nhiều nhất tại Trung Quốc, vì vậy mỗi nhân vật trong phim đều ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với khán giả.

Xuất thân từ diễn viên múa

Tập 9 "Ăn trộm quả nhân sâm" là tập phim từng để lại ấn tượng với nhiều người. Trong tập này, khi Đường Tăng và các đệ tử đi ngang qua Ngũ trang quán, hai tiểu đồng nghe theo lời dặn của sư phụ Trấn Nguyên Tử mang đến hai trái nhân sâm tới mời Đường Tăng. Tuy nhiên vì loại quả này trông tựa đứa trẻ mới sinh nên Đường Tăng nhất mực khước từ.

Nhân vật tiểu đồng Minh Nguyệt của Vương Dương trong "Tây du ký".

Hai tiểu đồng không còn cách nào khác đành quay về phòng và chia nhau mỗi người một quả. Bí mật này chẳng may lọt vào tai Trư Bát Giới, động tới bản tính háu ăn của “lão Trư”. Trư Bát Giới xúi giục Tôn Ngộ Không ăn trộm vài quả nhân sâm để ăn. Bí mật bị bại lộ, thầy trò Đường Tăng liên tục bị hai tiểu đồng trách mắng vì tội ăn trộm. Vì quá tức giận nên lão Tôn phá nát vườn nhân sâm quý giá của Trấn Nguyên Tử.

Ít ai biết tiểu đồng Minh Nguyệt trong tập này do nữ diễn viên Vương Dương đảm nhận. Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ song tác phẩm cũng là bước đệm trên con đường theo đuổi nghệ thuật của Vương Dương.

Vương Dương người Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bà thi đậu chuyên ngành múa tại trường nghệ thuật Ngũ Thất ở Thành Đô năm 1970. Sau đó, bà trở thành diễn viên múa của Viện ca vũ kịch thành phố Thành Đô từ 1974 - 1979, rồi chuyển sang Viện kịch nghệ thuật nghi đồng Trung Quốc.

Năm 1986, bà có cơ hội được tham gia vào Tây du ký của cố đạo diễn Dương Khiết. Vai diễn tiểu đồng Minh Nguyệt dù không có quá nhiều đất diễn nhưng vẫn giúp bà để lại ấn tượng. Hình ảh tiểu đồng lanh lợi, trách mắng thầy trò Đường Tăng khi phát hiện bị ăn trộm nhân sâm khiến nhiều khán giả khó có thể quên được.

Nhan sắc trẻ đẹp, sống kín tiếng

Nhờ thành công của Tây du ký, Vương Dương tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Bà là người thủ vai Tiết Bảo Cầm trong Hồng Lâu Mộng phiên bản 1987. Trong phim, Tiết Bảo Cầm là em gái Tiết Khoa, em họ Tiết Bảo Thoa và Tiết Bàn. Nàng là cô gái rất xinh đẹp, có tài thơ văn nên được Giả mẫu rất mực yêu quý, được giữ lại phủ để hằng ngày trò chuyện với bọn chị em.

Nhan sắc xinh đẹp của Vương Dương khi đóng "Hồng Lâu Mộng".

Theo QQ, Vương Dương tham gia đoàn phim Hồng Lâu Mộng bước qua tuổi 35 nhan sắc vẫn khiến nhiều người xao xuyến.

"Bức ảnh chụp cận cảnh cho thấy làn da trắng mịn của Vương Dương, ánh mắt sáng tinh anh như xóa nhòa tuổi tác của người phụ nữ ở độ tuổi 70", tờ QQ từng viết.

Thành công với Hồng Lâu Mộng nhưng Vương Dương lại quyết đinh trở lại để phát triển cho kịch sân khấu. Những năm qua, bà vẫn cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm nghệ thuật. Trong đó đặc biệt phải kể đến vở Mã Lan Hoa đã mang lại cho bà giải Hoa Mai.

Năm 2015, trong chương trình Chào xuân của đài vệ tinh Giang Tô, nghệ sĩ Vương Dương tái ngộ khán giả bên dàn mỹ nhân Tây Du Ký. Điều khiến nhiều người bất ngờ khi nhan sắc của bà vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Ngoại hình của Vương Dương khi ở độ tuổi 70.

Hiện nghệ sĩ Vương Dương ở độ tuổi ngoài 70. Những năm qua, bà chọn cuộc sống kín tiếng. Tuy vậy theo truyền thông Hoa ngữ, bà vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp năm nào.