Tiêm kích F-16 đánh chặn máy bay vi phạm không phận gần nơi ở của tổng thống Mỹ

Hôm 29/3, Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ đưa ra thông báo về trường hợp máy bay dân sự vi phạm không phận hạn chế gần dinh thực của Tổng thống Donald Trump.

"Chiến đấu cơ F-16 của NORAD đã ngăn chặn thành công một máy bay dân dụng bay trên bầu trời Palm Beach thuộc tiểu bang Florida hôm 29/3. Máy bay dân dụng này vi phạm Không phận Hạn chế bay tạm thời (TFR) vào khoảng 13h15. Máy bay này được máy bay của NORAD hộ tống an toàn ra khỏi khu vực", tuyên bố của NORAD cho biết.

Khu dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: CNN)

Theo NORAD, họ đã sử dụng pháo sáng để thu hút sự chú ý của phi công trong quá trình đánh chặn. Vụ việc không làm gián đoạn kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ, vì ông đang ở câu lạc bộ golf vào thời điểm đó.

Cùng thời điểm, đài truyền hình địa phương đưa tin máy bay không người lái khác được phát hiện bay với phạm vi rất gần Sân bay Quốc tế Palm Beach và buộc sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

Hiện nay, khu vực Palm Beach là nơi tọa lạc của dinh thự Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng riêng tư của Tổng thống Trump, nơi ông thường dành phần lớn thời gian đến nghỉ ngơi trong mùa lễ hội.

Vùng trời phía trên dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump được quy định là vùng cấm bay thường xuyên. Khu vực này sẽ được mở rộng ra bán kính 55km khi Tổng thống có mặt tại dinh thự.

Theo quy định, những vùng hạn chế bay tạm thời thường xuyên được kích hoạt trong chuyến thăm của Tổng thống hoặc sự kiện quan trọng, tạo ra vùng cấm bay và thường kéo dài đến gần 60km để bảo vệ địa điểm nhạy cảm cũng như đảm bảo an ninh quốc gia.

Các hạn chế bay tạm thời là những giới hạn không phận do Cục Hàng không Liên bang (FAA) áp đặt vì lý do bảo vệ nhân vật quan trọng, sự kiện an ninh quốc gia hoặc ứng phó thảm họa.

NORAD cho biết kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1/2025, tiêm kích của họ đã ngăn chặn hàng chục máy bay không tuân thủ yêu cầu của kiểm soát không lưu hoặc có đường bay bất thường gần nơi ở của ông.