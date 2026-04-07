Thực tế khốc liệt phi công Mỹ phải đối mặt khi phóng ghế thoát hiểm từ máy bay

Cựu phi công F/A-18, tốt nghiệp TOPGUN của Hải quân Mỹ, ông Matthew “Whiz” Buckley cho biết phi công trên chiếc F-15 bị bắn hạ trên bầu trời Iran phải đưa ra “một lựa chọn khá khó khăn: hoặc chết hoặc nhảy dù”. Ông Buckley hiểu rõ mọi thứ hơn ai hết, vì ông từng lái máy bay F-18 Hornet trong 44 nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq.

“Bạn phải luôn lo lắng về tình trạng của phi công và phi hành đoàn nếu họ nhảy dù, vì nhảy dù là một trong những quyết định nguy hiểm nhất mà chính họ phải trải qua”, ông Buckley giải thích và lưu ý không một con người nào được cấu tạo để chịu “lực tác động tức thời từ 10 - 20s”.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle cất cánh thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Căn cứ Không quân Seymour Johnson. (Ảnh: Getty)

Ông Buckley mô tả "chuyến bay tên lửa" kết hợp với "gió giật 800 km/h" là công thức dẫn đến thảm họa nếu thân máy phóng không ở vị trí hoàn hảo. Bất kỳ chi nào của người ngồi trong xe không ổn định dù chỉ một chút, họ đều có thể bị chấn thương do mức giật mạnh đến mức làm trật khớp tay.

Phi công trên chiếc tiêm kích F-15 dù bị thương nặng, nhưng vẫn xoay sở để trốn tránh lực lượng Iran trong khi ẩn náu ở dãy núi Zagros trong 36 giờ cho đến khi được giải cứu.

Hiện tại, chưa rõ sĩ quan này bị thương ở mức độ nào. Theo ông Buckley cho rằng anh ấy có thể bị thương trong lúc văng ra khỏi máy bay hoặc sau khi tiếp đất xuống "khu vực trông khá nguy hiểm".

Hiện trường mảnh vỡ máy bay Mỹ tại Iran. (Ảnh: Getty)

Thông thường, lực nén từ việc phóng ghế thoát hiểm có thể gây ra những tổn thương như chấn thương tủy sống. Ông Buckley lưu ý trong những ngày đầu không chiến, một số binh sĩ bị mất chân hoặc bàn chân “vì bị mắc kẹt vào mái che buồng lái hoặc bàn đạp bánh lái” khi ghế thoát hiểm được kích hoạt.

Chỉ cần phần lớn cơ thể của phi công thoát ra khỏi máy bay an toàn, những vụ phóng ghế thoát hiểm như vậy sẽ được xem là một chiến thắng.

“Quân đội định nghĩa một vụ phóng ghế thoát hiểm thành công là khi phi công kéo cần phóng. Mái che buồng lái bốc cháy, tên lửa phóng, dù mở ra. Vì vậy, định nghĩa về một cuộc phóng ghế thoát hiểm thành công đối với quân đội là tất cả những biện pháp đó đều hiệu quả. Còn chuyện gì xảy ra với phi công thì nằm trong tay Chúa”, ông Buckley nói thêm.