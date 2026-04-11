Thua Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á

U20 nữ Việt Nam đấu với Nhật Bản ở vòng tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026. Không ngoài dự đoán, trước đối thủ có trình độ vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Masahiko Okiyama nhận thất bại và bị loại khỏi giải đấu. U20 Nhật Bản vào bán kết và giành quyền tham dự U20 World Cup.

Theo tường thuật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U20 nữ Việt Nam "làm tốt trong việc ngăn chặn đội Nhật Bản triển khai các đợt dàn xếp tấn công một cách bài bản trong những phút đầu, khi thủ môn Lê Thị Thu dễ dàng xử lý các nỗ lực dứt điểm thăm dò từ Natsumi Tago và Mao Itamura cùng một cú sút xa đầy uy lực của Rinka Higuchi".

U20 nữ Việt Nam chia tay giải châu Á

Các học trò của huấn luyện viên Okiyama thi đấu đầy nỗ lực ở trận này nhưng vẫn phải nhận bàn thua trong nửa đầu hiệp một. Itamura ghi bàn mở tỷ số sau tình huống lộn xộn trước khung thành của U20 nữ Việt Nam. Các cầu thủ Nhật Bản càng tăng thêm sức ép với những tình huống tấn công dồn dập.

Tago nhân đôi cách biệt cho U20 nữ Nhật Bản ở phút đá bù đầu tiên của hiệp một. Cầu thủ này nhận đường chuyền từ Higuchi, xoay người vượt qua hậu vệ U20 nữ Việt Nam và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Trước khi hiệp một khép lại, đến lượt Fukushima lập công nâng tỷ số lên 3-0.

Thế trận không thay đổi sau giờ nghỉ. U20 nữ Việt Nam tiếp tục phải lùi sâu đội hình để chống đỡ các pha tấn công của đối thủ. Thủ môn Lê Thị Thu vẫn thi đấu đầy cố gắng cùng các đồng đội. U20 nữ Việt Nam chỉ nhận thêm 1 bàn thua ở hiệp 2 từ pha dứt điểm của Itamura.

Sự xuất sắc của thủ môn Lê Thị Thu giúp U20 nữ Việt Nam không thủng lưới thêm. Thua 0-4, thầy trò huấn luyện viên Okiyama chia tay giải châu Á.