Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sân bay Long Thành trong quý III/2026

(VTC News) -

Ngày 29/3, sau khi kiểm tra thực địa dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn của dự án trọng điểm quốc gia này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công hoàn thành sân bay Long Thành trong quý III/2026.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các dự án thành phần quan trọng như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước (thành phần 1), công trình quản lý bay (thành phần 2) và các hạng mục dịch vụ hàng không như suất ăn, bảo dưỡng tàu bay (thành phần 4) cơ bản đang triển khai đúng kế hoạch.

Riêng dự án thành phần 3 - hạng mục then chốt của giai đoạn 1 - hiện đã hoàn thành 3/15 gói thầu, 12 gói còn lại đang thi công. Tổng giá trị thực hiện đạt hơn 64.000 tỷ đồng, tương đương trên 74% giá trị hợp đồng.

Dù phần lớn các gói thầu đáp ứng tiến độ, Bộ Xây dựng lưu ý một số hạng mục có khối lượng lớn, cần tăng tốc mạnh trong thời gian tới, như gói 4.8 (hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội cảng) và gói 5.10 (nhà ga hành khách). Đây là các gói thầu then chốt, nếu chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Trước thực tế này, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị rà soát chi tiết từng gói thầu, từ nhân lực, vật tư đến năng lực nhà thầu; đồng thời buộc các nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể và có phương án xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Song song với xây dựng sân bay Long Thành, các dự án giao thông kết nối cũng đang được thúc đẩy. Trong đó có kế hoạch kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Đồng Nai và sân bay Long Thành; đầu tư các tuyến đường trục chính kết nối với đường tỉnh 769E...

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành nhìn từ trên cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết các dự án giao thông do địa phương thực hiện, gồm một số đoạn của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TP.HCM, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4/2026. Địa phương cũng cam kết đảm bảo đủ nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt làm ảnh hưởng tiến độ.

Đối với đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Ban Quản lý dự án 85 triển khai, công trình đã cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 4, góp phần tăng năng lực kết nối khu vực.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Sau hơn 2 năm triển khai, nhiều hạng mục lớn đã hoàn thành hoặc bước vào giai đoạn hoàn thiện như trung tâm kiểm soát không lưu, đường cất hạ cánh, sân đỗ. Nhà ga hành khách đang được đẩy nhanh lắp đặt hệ thống thiết bị, cùng với hạ tầng điện, nước, viễn thông và giao thông nội bộ.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu toàn bộ dự án phải hoàn thành trong quý III/2026, để đưa vào khai thác trong quý IV/2026.

Để đạt mục tiêu này, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính khẩn trương thành lập hai tổ công tác chuyên trách, tập trung xử lý vướng mắc về thanh toán tại một số gói thầu thuộc dự án thành phần 3, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn cung nhiên liệu, vật liệu phục vụ thi công.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các dự án giao thông kết nối như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 4 TP.HCM và các tuyến đường sắt đô thị liên quan, nhằm phát huy hiệu quả tổng thể của sân bay khi đi vào hoạt động.