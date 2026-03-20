Thủ tướng Israel thông báo đặc biệt về xung đột với Iran

Gần ba tuần sau khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tehran không còn khả năng làm giàu uranium hoặc chế tạo tên lửa đạn đạo.

"Chúng ta đang thắng thế và Iran đang bị tàn phá", ông Netanyahu nói trong cuộc họp báo ngày 19/3.

Ông cũng Netanyahu ca ngợi sự hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhấn mạnh "cuộc xung đột này sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ", nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel "không chắc ai đang điều hành Iran lúc này". "Ông Mojtaba, người kế vị giáo chủ vẫn chưa lộ diện", ông Netanyahu ám chỉ đến nhà Lãnh đạo Tối cao mới của Iran, con trai của Đại giáo chủ Ali Khamenei, người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Những phát ngôn của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố không có thời hạn nào để chấm dứt cuộc xung đột do Washington và Tel Aviv phát động chống lại Iran.

Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố video cho thấy hình bóng một chiếc máy bay, dường như trùng khớp với một chiếc F-35 bị trúng vật thể lạ. Đoạn phim dừng đột ngột sau va chạm giữa máy bay và vật thể.

Hiện tại, IRGC vẫn chưa thông báo số phận của chiếc F-35 này nhưng khả năng nó bị rơi là rất cao. Theo CNN, chiếc siêu tiêm kích F-35 bị hư hại và phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông sau khi bị trúng thứ được cho là hỏa lực của Iran.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ cũng thông tin máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 này đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran” thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

“Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc này đang được điều tra”, ông Hawkins cho hay.

Siêu kiêm kích F-35 có giá hơn 100 triệu USD được đánh giá là nền tảng cho ưu thế quân sự của Mỹ, nó chỉ được xuất khẩu cho một số đồng minh được chọn lọc và phải tuân thủ quy định kiểm soát hoạt động nghiêm ngặt.