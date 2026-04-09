Thủ tướng: Hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, chiều 9/4, Quốc hội nghe Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, Thủ tướng nêu rõ tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bố nguồn lực; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính chủ động, tự chủ của địa phương.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với xử lý triệt để các vướng mắc phát sinh; tiếp tục phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý (hoàn thành trong quý 2/2026).

Người đứng đầu Chính phủ xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở", nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ và ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ. Đồng thời, có giải pháp đột phá nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức của các bộ, ngành Trung ương.

"Tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới; rà soát, xử lý triệt để tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí; bảo đảm trang thiết bị phục vụ công việc, nhất là cho cấp xã", Thủ tướng nhấn mạnh.

Công việc quan trọng khác được Thủ tướng nhắc đến là triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo kết quả công việc. Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về nhiệm vụ tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học và thu hút, trọng dụng nhân tài, Thủ tướng cho biết, năm 2026 sẽ hoàn thành xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng ưu đãi cho giảng viên và người học triển khai các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Trong quý 3/2026, hoàn thiện các quy định để nâng cao dinh dưỡng học đường và phát triển giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục; hoàn thành xây dựng Đề án triển khai, đánh giá và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành nghề mới, kỹ năng mới, kỹ năng tương lai, bảo đảm phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cung cấp một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới, hoàn thành 108 trường trước ngày 30/8.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng cho biết từ năm 2026 sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; phấn đấu 100% bệnh viện công lập và tư nhân triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy.

Không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống

Nhận định mục tiêu tăng trưởng "2 con số" là thách thức rất lớn, song Thủ tướng cho biết Chính phủ thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu này.

Thủ tướng nhắc lại, tại Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất" và cần quán triệt sâu sắc 4 nguyên tắc cốt lõi.

Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh và đề nghị các bí thư, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần "Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả" và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với thông điệp rõ ràng, nhất quán; phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; tạo đồng thuận xã hội, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Nội dung tiếp theo người đứng đầu Chính phủ đề cập là thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng cho biết sẽ theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. "Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống", Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nêu giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách Nhà nước, có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động. Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, chủ động của ngân sách địa phương theo đúng quy định.

Trong tháng 4/2026, hoàn thành rà soát, bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Nhiệm vụ, giải pháp nữa được Thủ tướng báo cáo Quốc hội là tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt.

Trong đó, bảo đảm cân đối cung cầu; xây dựng hệ thống quản trị năng lượng thông minh, hình thành hệ thống kho dự trữ dầu thô quy mô lớn, duy trì nguồn cung ổn định ít nhất 90 ngày; đa dạng hóa nguồn cung; về lâu dài, chuyển đổi năng lượng và nâng cao năng lực dự trữ chiến lược...; cơ cấu lại ngành khai khoáng và xử lý dứt điểm các dự án khoáng sản chậm tiến độ để sớm khởi công trong năm 2026…

Thủ tướng yêu cầu triệt để tiết kiệm điện, năng lượng, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào; bảo đảm ổn định và lành mạnh hóa các thị trường trọng yếu, nhất là thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ...

Quang cảnh phiên họp.

Giảm 30% số dự án dùng ngân sách để tập trung cho dự án trọng điểm

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, Chính phủ coi huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số". Trong đó tập trung phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 10%; tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Với nhiệm vụ khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng chi đầu tư phát triển lên 40% tổng chi ngân sách Nhà nước, giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư sử dụng ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2026-2030 so với giai đoạn trước.

"Nhiệm kỳ này, Chính phủ sẽ phấn đấu giảm 30% số dự án dùng ngân sách để tập trung cho các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa. Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội để quyết định danh mục dự án đầu tư cụ thể", Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ khẳng định sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới.

Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy phát triển các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp lớn và thu hút có chọn lọc các dự án FDI…

Trong xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (hoàn thành trong quý 2/2026).

Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trong đó, Thủ tướng định hướng xây dựng các cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa phương kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, có cơ chế chia sẻ dữ liệu khu vực công cho khu vực tư; Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích trên nền tảng VNelD. Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về Chính phủ điện tử trong năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ cũng quán triệt việc tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với việc hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn trong năm 2026.

Để cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã giao Bộ trưởng Tư pháp tổng rà soát và đến 15/4 báo cáo lại Chính phủ phương án cắt giảm. "Dứt khoát trong tháng 4 sẽ cắt giảm triệt để thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh", Thủ tướng khẳng định.

Để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải bảo đảm tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Gia Bình, mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà Mau.