Thu hồi hơn 63.000 hộp sữa công thức do nghi nhiễm khuẩn

Theo thông tin được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công bố, A2 Milk Company mới đây đã chủ động thu hồi ba lô sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi (nhãn Mỹ). Nguyên nhân được xác định là sự hiện diện của cereulide - độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra trong thực phẩm.

Các lô sản phẩm bị ảnh hưởng đều là sữa bột đóng hộp thiếc 31,7 ounce, mang các mã 2210269454, 2210324609 và 2210321712. Tổng cộng có 63.078 hộp thuộc diện thu hồi, trong đó ước tính khoảng 16.428 hộp đã được phân phối đến người tiêu dùng tại Mỹ thông qua website của hãng, Amazon và hệ thống siêu thị Meijer.

Lon sữa nằm trong diện bị thu hồi. Ảnh: FDA.

Những sản phẩm này từng được đưa vào thị trường Mỹ trong khuôn khổ chương trình “Operation Fly Formula” nhằm bổ sung nguồn cung sữa công thức trong thời kỳ thiếu hụt. Tuy nhiên, quyền nhập khẩu đã hết hạn từ cuối năm 2025 và sản phẩm cũng đã ngừng lưu hành trước khi việc thu hồi chính thức được triển khai.

Theo phía doanh nghiệp, việc phát hiện cereulide xuất phát từ các đợt kiểm tra bổ sung, được tiến hành sau khi cơ quan quản lý thực phẩm New Zealand ban hành hướng dẫn mới. Kết quả ban đầu cho thấy nguồn gốc của độc tố có thể liên quan đến một thành phần trong sản phẩm, dù vẫn cần thêm đánh giá để xác định chính xác.

Dù chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh hoặc tổn hại sức khỏe nào liên quan, nhà sản xuất vẫn khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay nếu đang sở hữu các lô sản phẩm nói trên, đồng thời tiêu hủy hoặc trả lại nơi mua để được hoàn tiền.

Cereulide có khả năng chịu nhiệt, không bị loại bỏ hoàn toàn ngay cả khi sữa được pha bằng nước nóng. Khi đi vào cơ thể, độc tố có thể gây ra các triệu chứng trong khoảng 30 phút đến 6 giờ, thường gặp nhất là buồn nôn và nôn. Dù đa số trường hợp có thể tự thuyên giảm trong vòng 24 giờ, với trẻ sơ sinh, nguy cơ mất nước và biến chứng vẫn hiện hữu, vì vậy cần được theo dõi y tế kịp thời.

FDA cho biết thông báo này được đăng tải như một dịch vụ công nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến người tiêu dùng. Việc thu hồi được thực hiện với sự phối hợp của cơ quan này, trong bối cảnh các tiêu chuẩn giám sát an toàn đối với sữa công thức, đặc biệt là sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, ngày càng được siết chặt.

Trong trường hợp trẻ xuất hiện các triệu chứng như đã nêu, cần liên hệ sớm với cơ sở y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời.