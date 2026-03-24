Thủ đô Israel oằn mình hứng 7 đợt tên lửa Iran dội xuống suốt từ đêm đến sáng

Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào Israel trong ngày thứ Ba, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự đang "diễn ra rất tốt và mang tính xây dựng". (Ảnh: Reuters)
Trong đợt tấn công mới nhất, còi báo động vang lên tại Dimona - thành phố sa mạc phía Nam, gần Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã triển khai các đội tìm kiếm, cứu nạn tới "nhiều địa điểm" trúng tên lửa ở khu vực miền Trung, ít nhất 4 lần trong rạng sáng 24/3.
Trước đó, một số vị trí trúng đòn tấn công được ghi nhận tại Tel Aviv, thành phố lớn thứ hai của Israel.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đơn vị đứng sau các vụ tấn công tên lửa, bác bỏ tuyên bố của ông Trump về tiến triển ngoại giao, khẳng định: "Những hành xử mâu thuẫn của vị tổng thống Mỹ không khiến chúng tôi sao nhãng khỏi chiến trường". (Ảnh: AP)
Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều công trình bị hư hại, lửa bùng phát và khói đen bao trùm, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương ứng cứu.
Theo NBC News, hiện chưa có báo cáo về thương vong.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là sẽ triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh để thảo luận về đề xuất đạt thoả thuận với Iran của ông Trump, theo hai quan chức cấp cao Israel.
Trong khi đó, một quan chức Pakistan cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra tại Islamabad ngay trong tuần này. (Ảnh: Reuters)