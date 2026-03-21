Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trúng cử ĐBQH khóa XVI

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách được công bố, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Quảng Trị.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Bắc Gianh, Ba Đồn và các xã: Quảng Trạch, Tân Gianh, Hòa Trạch, Phú Trạch, Trung Thuần, Tuyên Hóa, Tuyên Bình, Tuyên Phú, Đồng Lê, Tuyên Sơn,Minh Hóa, Tuyên Lâm, Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị sinh năm 1976, quê quán xã ĐứcThọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Đại học chuyên ngành quân sự; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Võ Tiến Nghị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh năm 2018.

Tháng 12/2021, Bộ trưởng Quốc phòng quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đến tháng 12/2022, ông Võ Tiến Nghị được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tháng 9/2024, ông Võ Tiến Nghị được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Tháng 4/2025, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.