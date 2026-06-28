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Tháo dỡ tượng 'Nữ thần Khai phóng', lộ loạt sai phạm của chủ đầu tư
(VTC News) -
Sau những tranh luận về công trình tượng "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức, xã Đức Hòa (Tây Ninh), Tập đoàn Tân Tạo đã tháo dỡ từ ngày 28/6.
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