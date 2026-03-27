Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Khoảng 7h30, linh cữu Đức Hồng y Gioan Baotixita được di quan từ Nhà Nguyện cổ ra lễ đài để chuẩn bị cử hành Thánh lễ. Giáo dân được mời gọi cầu nguyện thinh lặng bên linh cữu Đức Hồng y trước giờ Thánh lễ.

Đúng 8h30, Thánh lễ an táng được bắt đầu với sự hiện diện của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, 34 Đức Giám mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam, Đức Giám mục Olivier Schmitthaeusler, MEP - Đại diện Tông tòa Giáo phận Phnom Penh (Campuchia).

Thánh lễ do Giuse Nguyễn Năng - Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn chủ sự. Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp của Đức Hồng y đối với cộng đoàn. Ngài được ghi nhận là người luôn tận tụy, giàu lòng nhân ái, gắn bó với tập thể và hết lòng phục vụ.

Sau khi Lời Chúa được công bố, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chia sẻ bài giảng với cộng đoàn hiện diện về cuộc đời mục tử của Đức Hồng y Gioan Baotixita.

Đến 10h10, linh cữu Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được đưa vào Nhà nguyện cổ để an táng tại Cung Thánh.

Với cộng đoàn Công giáo, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn là tấm gương người mục tử hiền lành, khiêm nhường với nhiều dấn thân, đóng góp phục vụ cho Giáo hội và xã hội.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau. Ngài được tấn phong giám mục tại Mỹ Tho năm 1993, sau đó là Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau thời gian chống chọi bệnh tật, ngài qua đời hôm 22/3, thọ 92 tuổi. Ngài là một trong 6 giáo sĩ Việt Nam được phong Hồng y - tước vị cao cấp nhất trong Giáo hội Công giáo Roma, chỉ sau Giáo hoàng.