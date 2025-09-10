'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn

(VTC News) -

Những ngày qua, ca sĩ Xuân Mai bất ngờ cập nhật trang Facebook cá nhân sau thời gian dài vắng bóng. Cô chia sẻ hình ảnh, video về chuyến dã ngoại, câu cá của gia đình, những khoảnh khắc các con học tập, vui chơi tại Mỹ.

Xuân Mai chia sẻ hình ảnh về các con sau 3 năm "ở ẩn".

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi vẫn nhớ đến hình ảnh thần đồng ca hát ngày nào. Khi người hâm mộ nhắn nhủ Xuân Mai về Việt Nam, cô cho biết sẽ về dẫn con về thăm quê khi các con cứng cáp hơn.

Xuân Mai cũng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của khán giả và hứa thời gian tới sẽ cập nhật thêm nhiều video, hình ảnh đời thường lên kênh YouTube.

Hiện tại, Xuân Mai và chồng có ba con Bean (10 tuổi), Bo (8 tuổi) và Nu (7 tuổi). Gia đình Xuân Mai sống cùng mẹ cô. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, vợ chồng cô an tâm đi làm, còn lúc rảnh rỗi, cả nhà thường cùng nhau đi dã ngoại, cắm trại. Dù sinh liền ba con trong 3 năm, nữ ca sĩ không quá áp lực về tinh thần vì luôn có sự hỗ trợ của mẹ và chồng, nhưng gánh nặng kinh tế là điều khiến vợ chồng cô phải nỗ lực mỗi ngày.

Theo đó, Xuân Mai hiện không làm việc trong ngành ngân hàng mà chuyển hẳn sang nghề nối mi, làm móng.

Tổ ấm nhỏ của Xuân Mai.

Xuân Mai sinh năm 1995, từng được coi là "thần đồng âm nhạc" của showbiz Việt những năm 2000. Khi mới 2 tuổi, Xuân Mai đã càn quét thị trường nhạc Việt với các ca khúc thiếu nhi đình đám như Con cò bé bé, Cháu yêu bà.

5 tuổi, Xuân Mai thực hiện liveshow riêng và biểu diễn trước hàng nghìn khán giả. Thời điểm đó, Xuân Mai trở thành một trong những cái tên đình đám, thậm chí còn vượt qua nhiều nghệ sĩ trưởng thành về mức độ nổi tiếng.

Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Xuân Mai bất ngờ theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 9 tuổi. Tại đây, Xuân Mai không có điều kiện hoạt động nghệ thuật thường xuyên.

Xuân Mai từng là tuổi thơ của nhiều người.

Sau một thời gian im ắng, Xuân Mai bất ngờ thông báo tạm dừng việc học và kết hôn ở tuổi 21 với một Việt kiều Mỹ. Lúc này cô có con trai gần 1 tuổi. Vài năm tiếp theo, cô lần lượt sinh thêm 2 con, một trai, một gái.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Xuân Mai nói cô may mắn khi có người chồng chân thành, chịu khó, biết quan tâm, chia sẻ công việc gia đình. Từ nhỏ chứng kiến bố mẹ ly hôn nên ca sĩ cũng thường kết nối, trò chuyện với chồng để có hôn nhân bền vững. "Vợ chồng tôi luôn chia sẻ và nhường nhịn nhau nên lúc nào cũng hạnh phúc", ca sĩ nói.

Từ tháng 5/2022, Xuân Mai không còn cập nhật bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội. Song trước câu hỏi của khán giả về việc có quay lại với ca hát, Xuân Mai cho biết hiện tại cô vẫn chưa có dự định.

Trong chương trình Nhà có khách hồi tháng 11/2023, nhạc sĩ Tuấn Cảnh - cha của Xuân Mai hiếm hoi tiết lộ về tình hình con gái.

Theo ông Tuấn Cảnh, Xuân Mai những năm qua sống bình yên bên chồng và 3 con tại Mỹ. Cô ở cùng mẹ ruột ở bang Ohio, vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cha. Vào kỳ nghỉ hè, em trai của Xuân Mai thường đến Ohio gặp gỡ mẹ và chị gái, sau đó đón các cháu qua California thăm ông ngoại, họ hàng.